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人多的地方不要去…股神加持也別買！他稱台積電「一堆人等抓交替」

聯合新聞網／ 綜合報導
「股神」巴菲特執掌的波克夏買進台積電ADR，激勵台積電ADR股價在美股15日盤前飆漲11%。 歐新社 歐洲新聞圖片社
「股神」巴菲特執掌的波克夏買進台積電ADR，激勵台積電ADR股價在美股15日盤前飆漲11%。 歐新社 歐洲新聞圖片社

股神巴菲特旗下公司波克夏，上季買進至少41.2億美元台積電ADR股票，消息一出，15日台積電（2330）振奮大漲9%，收復半年線472元。然而有網友直呼「人多的地方不要去，台積電也一樣」，他指出，現在的台積電跟當初美元一模一樣，「如果開高過500，被倒下來的機率真的不小，上面一堆人等著抓交替」。

一名網友在PTT發文表示，「現在台積跟當初美元根本一模一樣，人多的地方不要去，連美元都無法跳脫這個真理了，台積電也不會例外，這二年台積大漲的時候我都有見識到，現在三天二大根了，根據過往的經驗，我不敢肯定說一定倒貨，但是如果開高過500，被倒下來的機率真的不小，500上面一堆人等著抓交替」。

該網友說，「各位如果想追高拼短線賺一波我不反對啦，只是真的要戒慎恐懼，情況不對真的要跑快一點，當然如果外資真的抓狂，一路拉到600，那我也是樂觀其成，只是這夢實在太美了不敢奢望」。

不過不少網友不認同，紛紛留言「股神加持，2330應該還要熱一陣子」、「以前沒老巴，這次不一樣，800才要下車」、「老巴的個性，還會再買一陣子」、「你戒慎恐懼，代表還會漲，漲到你受不了也來追，那才是高點」、「無敵星星狀態大概是50％，還有30％左右」、「年初不就直接上去創新高嗎？不要鐵齒」、「拉到1000都有可能，不要小看外資」。

還有人留言「成本370，沒什麼好怕的」、「我覺得人還沒很多」、「600開始賣吧我覺得，畢竟巴神進場氣勢不一樣」、「人還不夠多，一堆散戶解套閃了」。也有網友認同發文者的論點，留言「看推文我也會怕」、「老巴沒買都拉到680了，買了你覺的會噴到哪？」、「又是一堆這次不一樣」。

外資 巴菲特 台股 PTT 倒貨 2330台積電

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