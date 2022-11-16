台積電賺爛了？統神駁斥「網路亂傳」：巴菲特講的話能信屎都能吃

「股神」巴菲特的波克夏公司買進約6,000萬單位台積電ADR，價值超過41億美元，網友卻爆出電競實況主亞洲統神在台積電（2330）跌到371元時抄底台積電。對此統神直呼「網路亂傳，害人匪淺」，他直言，巴菲特上一季買台積電ADR慘賠，巴菲特是個商人，會操控、唬爛投資人，「巴菲特講的話能信，屎都能吃」。

「現在的網路真的是太速食了，都亂傳！害人匪淺，現在的人都不去查證。一個傳的比一個還扯。」

統神表示，自己玩股票原則很簡單，有些人股票是要發財的，但他不是，小賺時就會見好就收。

統神說明自己當初原話，是說覺得台積電371元可以買了，若再往下的話會繼續買進，跌到300元以下的話就會ALL IN；因為自己會長期持有，買了套牢賣不掉也沒關係，因為會抱著，漲的話就慢慢賣，跌的話也慢慢買，理念就是「低買高賣」。

統神說，自己在441元的時候有出，480多的時候也有出，「不是股神抱到600、700、800才出，股神是巴菲特，不是我；若自己那麼強不會只買20張，早就買2000張了。」

統神還提到，有些人就是一直在玩股票，不論低點高點就是一直做，甚至可能還有當沖，但自己不是那種人，因為風險高，自己賺到該賺的錢就會離開市場了。

比巴菲特還早買進台積電？

統神解釋，股神是上一季買的，這一季財報出來才知道，所以也是巴菲特先買，不是他先買。

更沒有ALL IN「20張不算，真要去借錢，買幾百張台積電都沒有問題，房子全部抵押」。

統神提到，股票從大前年漲到18000點，自己都沒有進場，一張都沒買，近期會買，就是因為跌下來了，進來買就打算有賺就跑。

他強調：「經濟是循環的，不可能一直往上漲，那全世界都是有錢人，這是不可能的，往上就一定會往下，所以有賺就先跑」。

怒噴巴菲特講的話能信屎都可以吃

有網友在實況提問，巴菲特都買相對便宜的股票且不追高，是不是投資理念跟股神一樣？

統神回答，巴菲特上一季買台積電ADR賠的要死，所以不要相信股神不追高，「他講屎是香的你要不要信？巴菲特底下有很多證券公司，都要操控那些投資人進進出出的，他一定要唬爛你的，巴菲特講的話能信，屎都能吃。」

統神說明，巴菲特是個商人，下面有很多證券公司，「股票漲了要賣，一定要有人去接，就跟外資當初喊600多元的台積電一樣，保守一點的喊750元，有些喊850元，甚至喊到900元的，台積電往上漲的時候就全部倒給這些追高的人，不這樣喊怎麼會有人買？」