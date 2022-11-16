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FTX風暴後加密貨幣何去何從？「幻滅是成長的開始」

聯合新聞網／ 方格子
跨國金融服務巨頭Visa公司13日宣布中止與FTX的全球信用卡合作協議。（路透）
跨國金融服務巨頭Visa公司13日宣布中止與FTX的全球信用卡合作協議。（路透）

【撰文・諸葛呆的耕讀筆記- 外匯、經濟、黃小玉】

大家好，我是諸葛呆，前幾日爆發的全球前三大加密貨幣交易所FTX資金疑雲，持續擴大，創辦人SBF下落不明、FTX申請破產、沒有足夠現金可供變現，雖然傳出數度與幣圈內的包含幣安CZ、孫宇晨等幾位重量級人士尋求協助，幾度有新資金的曙光，但截至目前只能說一切都是「據傳」，唯一的事實是公司各成員瞬間人間蒸發。

Cointelegraph的消息指出，FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried（人稱SBF）、共同創辦人Gary Wang和技術總監Nishad Singh目前遭巴哈馬當局拘留監視；事件導火線的Alameda Research前CEO，Caroline Ellison則身在香港。

諸葛呆赫然發現台灣媒體對這個事件的關注度不高，可能是選舉將近，也可能是近幾日股市上漲，沖淡大家對於金融市場的憂心，這樣說起來，FTX事件其實只是一個金融圈的小浪花嗎？

影響還是很大的，有台灣相關業者也深陷其中。

去蕪存菁的過程

這絕對是扎扎實實的大波瀾，海水退潮後，就知道誰沒有穿褲子，FTX事件以「重組」進行，從各角度來看是當前最好的發展，同時宣告加密貨幣的新一波「洗盤」正式來臨，尤其投資人重新檢視林立的交易所、非主流幣種。

FTX事件除了再次演繹金融圈不乏鬼故事的事實，也讓投資機構續投資金的意願大打折扣。這幾年市場流傳一種說法：

加密貨幣將取代美元成為全球流通性最高的貨幣，因為無國界、去中心化，行動支付是大助力，也會取代黃金，成為抗通膨的重要項目。

加密貨幣沒有太多避險功能，走勢反而和槓桿性商品雷同，我們把比特幣TQQQ(ProShares三倍做多納斯達克指數ETF)放在同張圖表。

投資大戶卻步

FTX的一齣好戲讓眾多的專業機構、金童、創投等重摔一跤，包含全球最大投信貝萊德BlackRock、律師事務所Sullivan & Cromwell LLP、支付處理商Stripe、支付平台Plaid、亞馬遜AWS、會計師事務所勤業Deloitte、日本軟銀SoftBank，別忘了FTX還冠名NBA球隊《邁阿密熱火》主場。

全球升息及幣圈接續的暴雷事件，勢必暫時降低投入於加密貨幣的資金。

時間換取空間，空間需要時間

恐懼的情緒觸發於FTX傳出〈無法提現〉以及〈投資人急著從其它交易所抽離資金〉，好消息是FTX之於各機構的牽連性並沒有LUNA風暴多，這次幣圈的恐慌最高峰出現在FTX正式申請破產前夕，而SBF正式聲明後擠兌情形逐漸消失

大量投資人對於交易所(甚至是加密貨幣安全性)信心動搖，提幣、兌現與沉重賣壓，一度出現窒息式的踩踏式崩盤，不過以得到的數據分析，長期性持有的BTC比特幣與ETH以太坊並沒有被拋售，依舊佔了總流通量的73-75%，價格快速下跌時，也有承接的買盤進場

你，有信仰嗎？

諸葛呆有一些朋友涉獵幣圈，有人這次受波及，直接畢業，也有人在歷經這次事件後更加堅定信念。

還在幣圈裏頭的大家都在說：「Crypto不死，只是______。」

FTX暴雷以來，大家普遍關注各個加密貨幣的下跌，不過諸葛呆還是強調「槓桿與資金運用的不透明性」問題更大，讓許多握有資金的機構暫停把加密貨幣納入投資組合，影響長遠走勢。

諸葛呆不認為加密貨幣走入歷史，這一次重擊提供建構更縝密的交易機制契機。同時提醒投資朋友，投資首要金律在於個人風險控制，高報酬、高利率固然誘人，但只有在市場生存下來才是真實，每個惡魔果實的背後，皆伴隨相當代價

「短期的波動根據每天不同的走勢做出分析與預測，無論長短趨勢，市場都是市場，我們必須謙遜，除了認錯和敬畏，什麼也做不了，因此在市場走勢和原先判斷有出入時，就要即時修反思，才能及時修正。」

作者：諸葛呆的耕讀筆記

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：FTX風暴後，加密貨幣何去何從？幻滅是成長的開始

FTX 加密貨幣 比特幣

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