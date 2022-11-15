拉積盤再現後市怎看？ 專家：「這狀況」來斷定是反轉還反彈

拉積盤再現，後市該怎麼看

過去的兩週，在文章、Podcast、節目不斷提到，台積電（2330）真的很便宜，只是沒想到反彈這麼猛。

本益比9.9倍，是2004年以來新低，外資持股70%，也是2008年以來新低。

以獲利面來說，3Q22獲利成長超過80%，即使因台幣貶值挹注，但公司也聲明長線成長15-20%，估值便宜加上長期成長，又有進入門檻，外資回籠先買，也是合理，先前提近期台股最重要的變數是外資。

外資要回籠，兩個條件要出現，一個是地緣風險減少，另一個是CPI下降。

目前這兩個條件都達成了，台積電和台股也都因為外資而反彈，沒預料到的是巴菲特都這麼快進來共襄盛舉。

拉積盤發生後，我們又該如何看後市？

拉積盤是因為外資籌碼而大漲，基本面並無變化，外資大買，除了個股超跌，還有CPI降幅優於預期，美國升息終止，市場風險偏好提升，回頭買提款過多的市場，不只台股十一月以來漲幅12%，港股反彈16%更驚人。

就以長線價值與外資回籠來說，台積電仍相對穩健，不過，慶祝行情總有短暫結束的一刻，在市場開始變樂觀的同時，也要留意短暫獲利調節的賣點。

技術面來看，領漲全球的道瓊指數，目前上漲空間遇到一些頸線壓力，以CPI來看，十月CPI低於預期是因為高基期與醫療保健一次性認列，（醫療保健將處方藥成本作為保險公司留存收益的減項造成）十一月CPI有機會繼續往下，但幅度應該不會像十月這麼大，驚喜也就不會這麼大。

再者，這週歐元區會公布CPI，市場預估9.9%上升到10.7%，在冬季結束前，歐元區CPI可能還沒見頂，當公布繼續創高的歐元區CPI，市場又會如何反應？因此，當子彈飛不動了，要記得喘口氣，再把握下次機會。

市場氣氛樂觀，但要留意之後過度樂觀，我認同美國通膨也許見頂，但接下來還有重要關卡，是美國經濟是否衰退。

推升股價有兩個，一個是獲利，一個是估值，估值因為升息，資金抽離而下修，現在升息放緩預期提高後，資金回流，估值回升。

但就獲利來說，可能明年會更具挑戰性，一方面是今年高基期，二方面是庫存去化仍需時間。因此，通膨見頂是好事，接下來要觀察經濟狀況，才能斷定是反轉，而不是反彈。

整理 Bloomberg 幾個產業今年/明年預估獲利成長比較，分享給大家：

1. 食品 (+0% / +14% ) 2. 水泥 ( -38% / +43% ) 3. 載板 ( +103% / +4% ) 4. 矽智財 ( +87% / +17% ) 5. 車用 ( +54% / +18% ) 6. 資料中心 (+49%/ +5% ) 7. 成熟晶圓代工 ( +53% / -29% ) 8. 台積電 ( +67% / -2% ) 9. IC設計 ( -2% / -20% ) 10. 貨櫃 ( +47% / -73% )

要注意的是，預估數字會因為未來狀況而有所調整，我會以三個方向選股，分別是成長加速、維持連兩年成長、與未來獲利有機會上修優先研究。留給大家一起思考囉。

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