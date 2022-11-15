他問「若又油電雙漲該買啥股」？ 還真有！ 內行人曝選4標的

受到烏俄戰爭影響，全球經濟通貨膨脹嚴重，不過有網友認為，國外的通膨正慢慢下降，若台灣再次重演「前政府油電雙漲12％」的情況，應該先投資哪一類股票。然而「前政府」用語卻讓他被群起圍剿，不過也有網友認真回答「電力相關、大盤、金屬、化肥」，還有人直言「都知道什麼會漲還問要買什麼」。

一名網友在PTT發文表示，「目前看起來國外的通膨會慢慢下降，請問版上的老前輩，如果台灣再次發生前政府時期的三個月內油電雙漲12％情況，在這時有什麼類股是適合先進場等待的？雖然是考古題，但年紀不夠老，請各位幫忙解答這題」。

然而「前政府」三字意外惹怒大批網友，許多人留言怒嗆「前政府？現在萬物齊漲怎不說，顏色偏見」、「年紀不夠老才會被洗腦」、「台電中油虧辛酸的，現在還在ptt被虧」、「都要衰退了你還在通膨」、「還裝年輕挑起顏色對立」、「現在是台電中油在扛通膨，選後一口氣炸出來就好笑了」。

不過也有網友認真回答「GG我只是當短期反彈，要進場一些通膨概念股」、「4月那波漲過了，金屬跟化肥啊」、「就大盤啊」、「都知道什麼會漲還問要買什麼」。