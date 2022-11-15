家人保守不給投資！他玩股票怕被發現 網教3招破解

家家有本難唸的經，有網友抱怨，因為家人控制慾強也偏保守，因此反對他投資股票，他只好偷偷存錢投資，卻擔心通知單被家人發現。其他網友解答，發鼓勵、股東會等都會有紙本通知，建議他可將地址改為公司地址，不要寄回家裡，也可申請郵政信箱，另所得稅單會有股利所得，可改網路申報。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「怎樣偷偷玩股票不被家人發現？」他表示，他的家人控制慾強又保守，他只好偷偷存錢投資，目前剛進場10天，「想問發股利或是股東會有紙本通知嗎？還是可以改成email收發？聽說所得稅單會有獲利紀錄嗎？」

對此，其他網友解答「發股利和股東會會有紙本通知，會以紙本寄送至通訊處；而股票買賣賺取價差的獲利歸屬『資本利得』，買賣的時候就繳稅了，因此並不會包含在綜合所得稅內，也不會有獲利紀錄，但是若你是『領配息』的，是屬於股利所得是會算入綜合所得稅內，這個就會顯示在你的稅單上面，選項為『股利所得』」。

有網友建議他「若公司方便收信，可以更改通訊處為上班地點，若不打算參與除權息，只要在最後發放日前，將股票賣掉，也能解決寄送紙本通知的狀況發生；而獲利紀錄會呈現在你的手機app內，而且目前的對帳單都是以電子郵件寄送，因此家人若沒有你的信箱，是無從得知你有買賣股票，所得稅也可透過網路申報」。

還有網友留言「增資還會寄掛號信，有夠麻煩的。以你的問題，搬出去或更改通訊地址」、「股利或股東會通知目前只有少數能改email，假如你買的股票是中國信託股代的，可以線上申請改email」、「所得單都看得到獲利紀錄，不過可以自己用電子申報就好，但家人只要有你的身分證印章就可以在國稅局查到個人收入了」、「如果沒有打算搬出去，可以去申請郵政信箱」。