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疫情效應…旅外票估少28萬 這兩縣市影響最大

【早晨財經速解讀】費半單週上漲14.8% 、台股周漲908點 股市一路漲到聖誕節？

可以進場金融股了嗎？ 專家整理：這幾檔還在「相對低點」

聯合新聞網／ 方格子
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【撰文・AndyWorld理財記事簿】

上週開始po出最近大家很關注的十年線數據。

很多人認為十年線以下屬於長線的「相對低點」，如果沒看這麼久的人也可以選擇五年線，在長期投資的角度來看，買在相對低點就是處於價格上的某種優勢。

然而也有人認為，在這麼長的時間軸上，還要考慮增資、股本膨脹等問題，才算是有處理到細節，但我認為這些細節在中短期內就會發酵了，公司最終會將這些細節反應在股價上。所以一般投資人看反應出來的結果判斷當下即可啦！

因為十年線、五年線是長期的數據，就算一週內大漲或大跌，影響到的幅度不會太大，大家若有看到接近、自己可以接受的即可。

本週因為後面幾天有大漲的結果，所以有幾間金控已經脫離五年線的距離了，目前資訊如下：

低於五年線：玉山金（2884）、台新金（2887）、國票金（2889）

低於十年線：國泰金（2882）、新光金（2888）

作者：AndyWorld理財記事簿

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：20221111金控十年線紀錄

2884玉山金 2882國泰金 2891中信金 元大金 金融股

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