好想買美股？美股VS.台股交易方式7不同

Q.開始買美股之前，想知道買賣美股跟台股還有什麼不同？

A.除了之前提到的漲跌幅限制外，還有一些小地方，習慣臺股交易方式的投資人得多加留意。

❶交易時間不同：

臺灣股市的交易時間為臺北時間早上9：00到中午1：30，週末休市。美國股市的交易時間則較長，美東時間9：30到下午4：00，也就是臺北時間晚上10：30到凌晨5：00。

美國因為有夏令節約時間，因此夏天的交易時間與冬天相比，會提早一個小時，為臺北時間晚上9：30到凌晨4：00。美國的券商現在也提供盤前交易與盤後交易，因此不一定要熬夜來操作美國股票。

圖／寶鼎出版提供

❷交易代號不同：

❸交易單位不同：

臺灣股票交易單位為1000股的整數倍。美國股票交易單位沒有限制，可以只買賣一股。

❹漲跌幅限制不同：

臺灣股市目前漲跌幅限制為10%；升降單位隨股價不同而有差，例如股價15元到50元，每一升降單位是0.1元，股價50元到150元漲跌限制是0.5元，股價150元到1000元升降單位是1元。

美國股市沒有漲跌幅的限制；通常漲跌單位為1/16元，但因為美股有採取議價的形式，有時也會出現1/256元的情況。

❺開戶手續不同：

買賣臺灣股票時，因為是「款券劃撥」制度，必須同時開立銀行戶頭及證券戶頭。買賣美國股票則只需要開立一個證券戶頭，此證券戶頭同時擁有銀行戶頭及證券戶頭的功能。如果開了戶把錢放在裡面，卻沒有買股票，視為存款，券商也會付利息給投資人。

❻手續費、稅賦不同：

買賣臺灣的股票，必須支付交易金額千分之1.425的手續費給證券商，此外還要再繳納證券交易稅（註2）給政府。買賣美國股票的手續費，以交易筆數為基準，每家券商收取的比例不同。一般來說網路下單比電話下單要便宜。

為了鼓勵外國人投資美股，因此外國人買賣美股的價差（資本利得）免稅，現金存款所衍生的利息也免稅。唯一扣稅的是現金股利，臺灣投資者必須給付30%的稅款。

❼股利政策的不同：

臺灣的股利通常一年發放一次，公司會依前一年的盈餘表現來決定股利的多寡。美國有些公司甚至會按季來分配紅利。

直接在海外開戶VS.國內複委託

Q.如果我想要買美股，該怎麼申請開戶？

A.想要在臺灣買美股有兩種方式，一種是「直接買」，另一種是「間接買」。

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「直接買」就是直接為自己開一個美股戶頭，可以到德美利證券TDAmeritrade、億創理財E*trade、嘉信理財CharlesSchwab之類的海外券商網站開戶；或者是透過在臺灣的外資銀行、外資券商辦理開戶。

「間接買」是指臺灣投資人先在臺灣券商開戶，再由臺灣券商到美國券商開戶，然後透過兩個券商開戶與下單，這種做法被稱作「複委託」。

《3天搞懂美股買賣（最新增訂版）》。圖／寶鼎出版提供

Q.為什麼臺灣券商必須透過美國券商才能買賣美股？

A.一般來說，投資人買股票下單時，都是透過券商，而不是直接跟美國的交易所交易。不過臺灣券商在美國股市並沒有席位（seat），或者臺灣券商不屬於交易所的會員，所以臺灣券商不能直接跟美國的交易所交易，必須透過美國券商買賣美股，這就是「複委託」的程序。也因為「複委託」比較麻煩，所以手續費比較高。

(本文摘錄自《3天搞懂美股買賣（最新增訂版）》，寶鼎出版，未經同意禁止轉載。)