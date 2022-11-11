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他喊現在股市就是All In！ 網「兩派戰翻」：今天只是一日行情

聯合新聞網／ 綜合報導
美股大漲，台股挑戰萬四大關，網友直呼現在是All In最佳時機。（本報系資料庫）
美股大漲，台股挑戰萬四大關，網友直呼現在是All In最佳時機。（本報系資料庫）

美股周四大漲，台股今（11）日開高後一度衝達14,045.51點，大漲逾500點。PTT網友直呼「現在就是All In最佳時間點」，不少人也起哄「現在不All In難道要等兩萬才進？」但也有人坦言「選前都是假的，選後才是真的，今天只是一日行情」。

美股周四大漲，道瓊工業指數大漲1,201.43點，漲幅3.7%，收33,715.37點；標普500指數勁揚207.86點，漲幅5.54%，收3,956.31點；那斯達克指數暴漲760.98點，漲幅7.35%，收11,114.15點。費城半導體指數飆升10.2%，收2,672.5點。

有網友在PTT發文直呼「現在就是All In最佳時間點」，他表示，「美國公布CPI指數，低於預期，幾乎可以篤定，之後CPI就會一路下降回歸正常值了，根本不會有什麼通貨緊縮的情況發生，而FED從前幾次的態度來看，肯定會開始放緩升息力度，美元不再過於強勁，資金從美國流回台灣，且政府也掛保證基本面無虞，就是傳說中All In最佳時間點」。

其他網友留言「前三天不歐印等現在？」、「確實很像是（All In最佳時間點）」、「一個月前已歐印，歡迎現在歐印給我當肥料」、「上禮拜才是」、「年底上看兩萬」、「身邊朋友全進場了」、「是，再不上車就來不及了」、「上看萬八，就是現在，滿倉all in」。

不過也有網友留言「選前都是假的，選後才是真的」、「利多出盡，這種文出現必定先回檔再說。韭命如此，何必當初」、「左右缺口有騙線嫌疑，不過選舉快到了，一定all in」、「FED沒多久相信會潑大家冷水」、「不會，今天只是一日行情」、「太樂觀了，cpi怎麼可能一路下降？」、「太早，米國爸爸不會希望烏俄停戰，天然氣船現在隨便爸爸喊價，戰爭財沒人嫌少」。

美股 PTT CPI 台股 Fed

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