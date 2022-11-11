通膨讓錢變薄怎辦？ 他提對抗「三招」：股票是強勢工具
YouTube頻道《說書人 JK》影音解說，處於現今通膨的年代，錢越放越薄，有什麼方式可以將現有的資產對抗通膨，他分享三點，分別是房地產、股票、還有投資自己。
以下為影音內容：
一個成長的經濟體本來就會有通膨的情況，良性的通膨會讓現金的流動率增加，不會讓消費停滯，因為今年不買，理論上明年會就變貴一點，所以大家當然會選擇消費。
但今年因為美國的QE讓世界各國都跟著印鈔票。舉例：民國91年新台幣的發鈔量為6000多億；民國110年卻來到了2兆6000多億，發行的數量增加當然物價也跟著上漲變貴。
什麼資產幫助對抗通膨
1.房地產
不過不是所有的房地產都可以保值，想想在精華區的一間老公寓，跟鄉下的透天，20年下來的漲幅不可能會一樣。
房地產長期以來被視為抗通膨的有利資產，因為不僅全球房地產價格趨勢向上，再者收租的收入往往可以隨著通膨的環境調升，為投資人在通膨時期創造理想的現金流。
那會有人有疑問？即使房子增值了又不可能賣掉，因為這樣就沒有地方可以住了；不賣房也可以把資質的部分貸款出來，如果有急用或找到比較好的投資標的，不僅可以解除燃眉之急，更有可能能夠增快財富的累積。
2.股票 or ETF
優秀的公司因為擁有訂價權，在通膨的時代可以把多增出來的成本轉嫁給消費者，甚至在原物料下跌的時候，也不一定會把售價往下調，所以就能夠創造出更大的獲利空間。
身為小資族的我們，一、二元都是辛苦賺來的，所以消費時都會比較小心翼翼，但如果持有好公司的股票，每年公司會把盈餘分配給股東，假使去年配息1萬，今年領到1萬2的配息，那是不是就可以抗通膨了，而且只是把錢放進去，根本什麼都沒做。
拿到配息的錢部分可以犒賞自己，出國去玩、買些奢侈品，自然就不會那麼心疼，所以股票其實是對抗通膨的強勢工具。
MSCI世界指數近10年化報酬率 11.66％
MSCI台灣指數近10年化報酬率 14.02％
對比台灣近10年的通膨率最高3％左右，凸顯要抗通膨，股票仍是投資人必備的資產。
3.自己
不論在什麼時代，優秀的人力資源，一定才是最珍貴的資源。
股神巴菲特也建議必須要懂得投資自己，成為身處領域的佼佼者。
倘若自己是最棒最優秀的，例如是一名優秀的醫師或律師，那麼無論世代怎麼變化，都可以從經濟中分到一杯羹。
提升自己核心競爭力，才是不論時代如何變化都能生存下來，甚至活得更好的不二法門。
總結
投資蛋黃區的不動產，優秀公司的股票，以及最重要的就是提升你自己。
這樣在這個通膨爆表、瘋狂升息的年代，才不會被淘汰，進而讓生活能夠越來越好。
◎本文內容已獲 說書人 JK 授權，未經同意禁止取用轉載。
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