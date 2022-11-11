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CPI低於預期…美股噴漲千點！網：割一波換美金的韭菜

聯合新聞網／ 綜合報導
路透
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美國公佈最新一期CPI數據，低於上個月的8.2％，也比市場預期的8％還只有7.7％；核心CPI公布年增率6.3％，不但低於上月6.6％，也低於市場預期6.5％。

道瓊工業平均指數上漲1201.43點或3.7%至3萬3715.37點，創走出疫情熊市以來最大單日漲幅。史坦普500指數上漲207.8點或5.54%至3955.94點，創2020年4月以來最大漲幅。那斯達克綜合指數飆升760.97點或7.35%至1萬1114.15點，為2020年3月以來最佳表現。

有網友在PTT發文表示，自己預期美聯儲基於通膨放緩和期中選舉，會減慢加息的步伐，去年和今年初的時候趁美金低點的時候換了不少美元做避險基金，前陣子在高點的時候又換了一些回去，但還有一大部分在做定存，已在剛剛CPI數據公佈後美金兌台幣從高點大幅回落，預期明天後還會繼續下跌。

「照這樣的形勢下去美金的存戶該何去何從呢？該是時候換回來嗎還是等待下一個加息週期的高點？」

網友紛紛留言表示「解定存，換台幣啊」、「要跌爛了」、「美金要貶值了，先割一波換美金的韭菜」、「順勢投資美股啊」、「好險昨天早上賣光了」、「你定存就放著看戲就好了，問這麼多」。

也有人認為「等到FED真的停止升息再說，鮑爾已經鐵了心要衰退了」、「想什麼，12月還有兩碼要升欸！以為聯準會要停止升息了嗎？」

美金 CPI 韭菜 聯準會 鮑爾 PTT 升息 定存

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