多軍股神！買台積電和台指期 挺住-25%後「狂賺1100多萬」

多少元以下的台積電（2330）才是禮物？或許每個投資人心中的合理價都不同，不過對於PTT有位「做多」台積期貨跟大盤期貨多單的股神來說，400元以下的台積電就是禮物了。

10月30日PTT上有網友發文表示，能有這麼便宜的台積電，是因為大環境利空消息不斷，且台灣又受到地緣政治的干擾，導致股價表現的相對弱勢。

網友說明以台積電的競爭力、領先的技術能力、享有市場的定價權、每年遠大於競爭對手的，資本明年還是有機會成長，他預言「下禮拜開始，大盤也會在台積電的帶領下開始反攻之路，挑戰季線14000之上不是夢；地緣政治的利空只是在考驗大家的持股信念而已，讓人不敢買股票，抱不住股票，在低點賣出股票。」

原PO更提醒，在接下來的反彈行情中，要投資人抱緊手上的多單，因為將迎接一段千點的大反彈。

他更表示，已經進場台積電跟台指期（下圖），台指期的部位因為必須保留隱私關係沒有附上。

從圖得知，原PO台積電的購買均價為392.48元，購買50口（一口兩張，等於購買100張），當時跌至378.50元，帳上虧損140多萬，報酬近-25％。

（補充說明：用期貨買有用到槓桿，只要一定保證金，會比買股票用到的金額少）

至於設定什麼時候出場？原PO說明等反彈接近季線再說，更下狂言不考慮停損這件事，若是續跌就繼續買進。

過了僅僅10天，11月9日原PO再度回文10月30日的文章，表示已將台積電期貨多單跟大盤期貨多單出場，雖然仍看好後勢會繼續反彈，但因為獲利頗豐，且加上之後要公布的美國CPI不知是好是壞，為了規避風險，選擇先獲利入袋，附上獲利單。

帳上報酬轉正，且獲利高達1100多萬。

網友紛紛留言「賺爛了！」、「大戶手筆就是這麼豪邁，100張台積做短多賺贏一海票」、「要賺千萬也是承擔虧數百萬的風險，能抱住都是強」、「台積電約賺220萬，其他期貨賺的吧太猛！」、「懂得見好就收啊，比萬八定期定額好多了」、「高手」、「-25%還能扛住」、「高手們都開始獲利了結，只剩韭菜散戶喊多進場」。