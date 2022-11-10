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長榮（2603）滿手現金怎麼玩？網猜做「這投資」：穩賺不賠

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮海運（2603）第三季稅後純益達到1,006.98億元，年增26%，EPS為37.25元。圖／長榮提供
長榮海運（2603）第三季稅後純益達到1,006.98億元，年增26%，EPS為37.25元。圖／長榮提供

新冠肺炎疫情期間海運需求大增，連帶海運類的股票股價也大漲，不過近期台股持續震盪，相關股票股價已下跌。有網友好奇，長榮海運（2603）前三季獲利3043億、淨值254元，股價卻只有147元，「長榮會怎麼處理這些錢？」不少人都猜測是「買大樓、炒地皮」，無奈直呼「賺多少都跟股東無關」。

一名網友在PTT發文表示，「長榮海前三季獲利3043億、淨值254元，不過股價卻只有147元，之後應該很難看到去年那種百年一見的榮景，要馬上變成大虧應該也未必，那長榮公司手上那麼多現金，除了拿去發給股東貼息之外，還可以做些什麼？」

該網友說，「減資已經玩過了，之前文章有人提庫藏股，還是趁股市低點，學中環轉型為投資公司，把台積電與其他績優股買好買滿？應該會有比直接配息給股東更有效益的事才對，大家來猜長榮公司最後會怎麼處理手上這些現金？」

不少網友推測長榮下一步將買不動產，有網友留言「買股幹嘛？買地產當包租公最穩，陽明先知」、「買大樓」、「台灣就是買大樓，政府都地主還不跟上發大財」、「炒地皮最穩」、「投資房地產啊，穩賺不賠」、「把南崁那邊海運和航空之間那塊地買下來連一起」、「買一堆便宜地皮，再自己蓋一棟」。

還有網友留言「海運會跌成狗就是因為不管賺了多少錢都與股東無關」、「繼續減資，張家可以拿回現金多好」、「寧願多分給員工也不會救股價啦」、「員工再發40個月」、「上下一條龍整合的事情，長榮已經在做了」、「買GG啊，成本比萬海低喔」。

另有網友表示「長榮最慘的時候是2009年賠122億，但現在手上4000億現金躺平領利息就綽綽有餘了。雖然未來誰都無法預料，但客觀數據來說是真的很難再虧損」。

新冠肺炎 房地產 PTT 長榮海運 2330台積電

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