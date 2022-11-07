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存股36年後月領8萬不是夢！ 專家：再多存「這些年」翻倍變16萬

聯合新聞網／ 茉園存股隨筆
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存36年，退休後月領8萬不是夢！

假如您從25歲開始工作存錢，每月存股1萬元，則存到60歲退休。

第61歲第一個月開始，您開始每月領出36年前當初那個月所存的1萬元，喔不，它已經成長為8萬元了！

怎麼算的，很簡單，設平均年化報酬率為6%，依七二法則，72÷6=12，即12年翻倍，因此，24年翻成4倍，36年翻成8倍，也就是說，25歲第一個月存的1萬元，在第61歲第一個月時，已經變成8萬元了，25歲第二個月存的1萬元，在第61歲第二個月時，也已經變成8萬元了！依此類推，這樣可以36年才領完，即可以領到96歲。

很不可思議吧！

那如果存48年呢？那就再次翻倍，變成16倍，如果您的經濟許可，幫小孩從出生開始每月存1萬元，等到他（她）成年了，再接力自己存，到他（她）48歲時，就能每月領16萬元，連續領48年到96歲！

這不是天方夜譚，這是科學化的計算，所得的結果！雖不中亦不遠矣！

持之以恆，就看您有沒有決心做了！

加油吧！

◎本文內容已獲 茉園存股隨筆 授權，原文出處於此

台股 定期定額

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