融資600多元台積電、海運股…資產賠6成以上還想拗回來！ 專家：出清停損

「投資大賠要不要停損？」

上個月有個朋友詢問意見，他在這兩年股市多頭時期投資虧了數百萬，目前帳上虧損還是很多，問我該怎麼辦。我看了他的持股後，建議他出清，並接著跟他介紹指數投資方法。

他的情況大致是這樣，手中持股有不少是不知名的公司，至少不是前50大權值股，而且很多都是融資持有，隨時有可能被追繳，台積電買在600多塊高點，也有海運股，投資標的大多是有十多年投資經驗的朋友提供/建議的。

基本上我不會對別人的持股提供任何意見，因為我現在對個股也很少研究，但因為這是認識的朋友，他的情況真的有點慘，總資產已賠掉6成以上，晚上都無法睡覺已經影響了健康，而且他還想繼續融資凹單，或聽朋友建議買0050反一來追空。

我覺得他的情況已到了嚴重失控的狀態，應該需要先拉住他，不要再繼續失血。雖然現在有可能是股市接近低點位置，但也不知道還會再跌多少，會先建議他出清持股，主因是因為他手上有很多融資部位，而且現在的投資心理狀態非常不健康，他無法接受存了十幾年的薪水就這麼賠光了。

或許你自己也面臨了很類似的狀態，或是你身邊有類似案例的朋友，你也想勸他停損，但他還是想繼續投入資金凹回來，覺得現在是股市低檔，只要撐過去就可以賺回來了，你可以分享這篇給他看。我有可能是錯的，真有可能最近就是台股最低檔的時候，但我想請他們先想想。

你不該讓沉沒成本影響未來的決策。沉沒成本指的是已經發生且不可收回的成本，這是過去的決定所付出的成本，與未來的決策無關。你未來的投資方式或標的，跟你目前帳上的虧損幅度與標的並沒有關係。

你該做的是，先忽略目前的情況，先想想你目前的投資方式是否正確/適合你，能不能長期的運用在股市投資上，你認為未來會抗跌或是比較快反轉上漲的標的有哪些，為什麼，這些標的有沒有在你目前的持股名單中，如果有就留著，如果沒有，就應該立即賣掉，將資金轉換到比較有機會上漲賺錢的標的。

如果你目前的選股方式、投資方式、甚至是資金控管方式，導致你目前帳上虧損遠比大盤指數的跌幅還要多，那你認為目前的方式是值得繼續堅持的嗎？為了避免同樣情況持續發生，你是不是應該做一些改變呢？

在哪裡跌倒不需要在哪裡爬起來，換個方式，換個比較容易的地方，再重新嘗試爬起來，你跌倒的地方很可能本來就是注定一定會跌倒的，你堅持在原地再爬起來，可能也只是再狠狠跌倒一次而已，你要先想一下你的堅持是否合理。

後來我與這位朋友簡單解釋了指數化投資的觀念與效益，他雖認同了我提供的建議方式，但他還是暫時不想採用，因為指數化投資的獲利速度太慢，要把他虧掉的錢賺回來，需要太長太長的時間了，他想要先把他損失的賺回來，再改用指數化投資方法。

說到這裡，我就不繼續跟他堅持採用指數化投資方式了，因為我理解這不是他目前需要的解決方法，指數化投資的建議幫助不了他現在的需求，如要達成他的目的，他需要的可能是指數選擇權這類高槓桿的方式，而他的需求，卻也是我認為他目前最大的心魔，無法接受已經損失的沉沒成本（我知道很難）。

就以前面的說明，如果你目前的方法可以幫你快速獲利，為何你現在會面臨帳上大幅虧損的窘境，你想要把虧損趕快先賺回來，你就不怕用同樣的方法只會讓你越虧越多嗎？如果真的讓你短時間內賺回來了，你應該會想繼續用同樣方法來快速擴大你的獲利，不會考慮這時候才改採用慢吞吞的指數化投資的。

心魔只有自己能解，我只能提供建議與提出讓他反思的問題，讓他自己慢慢想清楚。最後我給他的建議是，你先把資金保留下來，出清手上所有持股，然後遠離股市2-3個月，這段期間你先沉澱一下，好好睡覺養好身體，有空去上一些投資課，這些學費相對於你在股市賠掉的只是九牛一毛，等你冷靜後想清楚了，再用剩餘資金重新回股票投資市場。

之前「嫺人的好日子」也在他的粉專提出讀者有相似的問題，嫺人建議他改成指數化投資後，對方除了認損困難外，也還抱著一個希望，或許持股/基金經理人可以逆轉勝，而在大盤還在下跌中，轉換後的結果也可能還是跌，一動不如一靜。

我認為，對指數化投資了解不夠深的人，要說服他們採用，難度確實頗高，就以我自己為例，我在剛接觸時也覺得報酬率太低，根本沒放在心上，要不是投資很久累積賺不到錢，我還是會看不起7%的年化報酬率。所以，多少還是要看對方的「造化」與「緣分」，然後用其他各種不同面向與切入點，跟對方解釋指數化投資的好處，看哪一點能剛好打中他的情感面。

對於剛開始還抱有疑慮的人，我會建議先從保守的股債配置比例開始，譬如股市4成債券6成，而且先採用短中期債券，若股市繼續大幅下跌，他會先看到他的整體資產跌幅比以前全都買股票的時候還少，或許可以逐步建立他的信心。

待他體會到指數化投資的好處時，譬如不用花時間猜個股，整體資產跌幅比較小，不用白天盯台股，晚上盯美股，資金可以大筆進場，不用保留加碼的現金，他就會比較有信心加大股票持股的比例，並拉長對投資報酬期待的時間，勇於長期採用指數化投資累積資產。

如果你有親友也面臨同樣的掙扎情況，可以分享這篇文章給他看，他並不是唯一個經歷帳上大虧的人，也不是唯一一個想要回到過去把虧掉的錢拿回來的人，只是他現在的方式繼續下去，真的就可以把虧損彌補回來嗎？還是繼續擴大虧損而已呢？

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