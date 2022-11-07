買房、存股或存房、買股？ 專家曝「兩難兩易」：選這存錢變容易

【撰文・茉園存股隨筆】

有人問我，該先買房還是買股？

我的回答是，你應該要問：「該先存房還是存股？」

重點不在於房與股的先後，而是「買」與「存」，有什麼不一樣嗎？

買與存的意義，基本上還是有差的，對我來說，「買」，是一個進行付錢交易的動作，是短暫的，「存」，是進行了買的動作後，保有買的物品並能長期持有的狀態，是長久的。

舉例來說：買股，是指付錢買了股票；存股，是將買下的股票長期持有。 買房，是指付錢買了房子；存房，是將買下的房子長期持有。

以我個人在存房與存股二十年來的經驗，下的結論是 : 「買房難，存房易；買股易，存股難！」

為什麼這麼說呢？

先講「買房」吧，我認為有二難。

一、精神難：要下定決心，買一間房子，需要耗費的精神很多，需要不斷的看房，而且要研究該存多少頭期款，該如何貸款，等到一切決定了之後，簽約「買」了，付出買房的第一筆錢，才算完成，這是難事之一。

二、持續難：要「完整」的把這間房子買下來，擁有完整的權利，就是在持續二、三十年的貸款繳清後，才能真正擺脫「買」的過程，這是難事之二。

再來是「存房」，我認為有二易。

一、穩定易：當我們確定買了房子後，接下來會開始進住，實際生活在房子裡，所以，我們不太可能短時間內就再把房子賣出去，所以會很穩定的住下去。再加上房子給我們的安定感，我們大概可以確定這間房子已經被我們「存下來」了，至少短期內不會再有變動了，所以這是易事之一。

二、儲蓄易：買了房之後，每月固定的房貸，會讓我們強迫儲蓄，有這一層「正面的壓力」，會神奇的改變很多人的用錢習慣，可能會思考哪些僅是「想要」而不是「需要」的物品，繼而將之捨去，省下來繳房貸，用「繳房貸」來將錢存在房裡，這樣來說，存房是不是變得容易了？這是易事之二。

接著是「買股」，我認為有二易。

一、門檻易：買股門檻不高，尤其現在零股交易方便，只要幾十幾百元就可以買股，而且手續方便，只要到券商開戶就行，跟買房動輒數十萬百萬以上的金額，而且程序煩瑣，相對來說簡單很多。所以這是易事之一。

二、心態易：因為買股門檻不高，所以導致人們心態上會很容易受到外界消息的影響，常常聽到哪支股票的利多就買哪一支，哪一支利空就賣掉哪一支，導致無法長期持有，頻繁操作，買賣股票就像在菜市場買菜一樣簡單。所以這是易事之二。

最後是「存股」，我認為有二難。

一、人性難：存股是把買的股票長期持有，不輕易賣出，能忍受市場的動盪而波瀾不驚，以人性來說，這是很難做到的，所以這是難事之一。

二、累積難：小資族存股一開始，累積股數的速度很慢，常常存了大半年，發現仍然只有幾張股票或一些零股而已，領的股息又不多，無法存到心目中的「基礎部位」，如果又遇到下跌帳面損失，繼而對存股失望，而改做價差，尋求飆股，聽信名師，股票在手中進了又出，出了又進，甲進乙出，乙進丙出，這樣何來的存股呢?所以這是難事之二。

那麼，對於「存房」或「存股」，該有的心態是如何呢？

有人會喜歡用二分法，覺得應該先存房或先存股，但是，其實，存房與存股並沒有絕對的先後關係，應該依每個人不同的情況決定。

我的建議如下：

一、如果您是比較無法克制自己花錢欲望的人，就先存房吧，依我以上的敘述，存房相對於存股，是比較容易的，乾脆先買了房子，用貸款來強迫自己儲蓄，人是很神奇的生物，一旦想到有一天房貸繳不出來，要面臨自己的房產被法拍的時候，拼了命都會把錢掙下來、存下來，不該花的絕對不花。（我指的是一般正常人，至於少數奇葩例外，就不討論了）。如果選擇先存股，要面臨「強大的人性考驗」，會不會今天忽然想花錢的癮又來了，就說服自己說這個月先不存了，下個月再繼續存，或是覺得錢不夠用了，把先前存的股票再賣出一些，以取得現金來花用，這樣，您不但存不了股，亂花錢的習慣也改不了，不如存房去，不要存股。等到房子真的存到了，貸款也繳完了，您的資產至少有一間房子了，再來存股。

二、如果您是自律性很強的人，而且又物欲不高，不會亂花錢，每個月都有固定的金錢「結餘」，那就選擇先存股吧，因為您存錢的速度比起一般人，相對快又穩定，存股起來，速度絕不會慢，而且如果您剛好又有「整數強迫症」，存不到一張，會渾身不對勁，就會努力把它補到一張，或是存到9張，也覺得不對勁，就會想存到10張，然後省吃儉用，一股一股、一張一張的累積下去，這樣自律心很強的人，其實不需要急著去存房，就先存股吧，而且好處是，您愈早存股，享受「複利」的年限就愈長，將來享受的資產增值報酬率會很驚人的。再來，當您存股到一定程度後，累積的股息足以讓您支付未來買房的房貸時，就可以毅然決然「以股息養房」，開始買房，這不是很棒的一件事嗎？

三、如果您是介於以上兩者之間的個性，或是您的薪水非常穩定，每年薪資也穩定的增加，在能力許可下，可以存房與存股「同時並行」，或是「先存房數年，再開始存股」，因為您存房數年後，薪水也增加了，多增加的薪水就可以存股。也可以「先存股數年，再開始存房」，先存股所累積的資產，無論是要賣出用來買房，或是用股息支付部分房貸，以減輕房貸壓力，都可以。總之，就依個人的情形選擇囉。

希望大家無論是存房或存股，都能大成功！

作者：茉園存股隨筆

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：該「買房、買股」還是「存房、存股」?