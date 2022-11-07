買車等明年比較賺？新車配備齊全、中古價格優…「這兩檔」股票業績飆

過去受到疫情影響，全世界的人開始買車解決交通問題，希望減少確診機率，所以新車賣得嚇嚇叫！但偏偏這時候疫情影響發生缺工、加上遠距辦公需求出現，大家就突然開始搶晶片了；此時新車就更拿不到，就只好回頭去買二手車，也造成這波二手車價的瘋狂攀升。

但現在的狀況怎麼樣了呢？財經專家阿格力幫大家做好了功課，分享他對後疫情時代的車市狀況的看法。

以下為影音內容：

中古車在過去兩年以來，因為疫情的關係，新車缺晶片交不出來，導致二手車價變得非常貴。

所以也讓台灣一些二手車相關的股票，它們的EPS非常好，例如裕隆（9941）或者是和潤（6592），這兩家公司都受惠於二手車的需求上升，以及二手車價的提高，放款的量和數目都增加之下，自然而然業績就越來越好。

想買車的再等等！明年體驗會更好

明年會是比較好的時間點，如果「買新車」有機會得到比較完整的新車配件。

舉例，前陣子去看保時捷，沒有買的原因就是方向盤調整從電動變手動，花那麼多錢買這麼貴的車，方向盤竟然是手動調整，就感覺好像少了一點什麼；甚至TOYOTA原本買車會給兩支鑰匙變只給一支，都是因為缺晶片的關係。

而倘若是要「買二手車」者，明年有機會比較便宜。

看到美國汽車庫存的情況，從歷史上來看，美國的汽車庫存至少都會有80萬台以上，假設沒有庫存會導致消費者等車等太久就不想買了，所以80萬算是正常的庫存水位。

但過去兩年疫情期間，最低的時候，美國新車庫存居然不到10萬台；台灣也有新聞報導，車廠沒交的車很多消費者訂車要等很久，這些都跟美國汽車庫存這個水位有很深的關係，因為美國汽車大國，除了有很多車廠外，本身也是需求很高的國家。

庫存回溫中 關鍵數據告訴你

為何2023年買新車跟二手車也是比較好的選擇呢？

美國汽車的庫存已經在慢慢增加了，這是一件好事不是壞事。

一般聽到庫存增加，恐會聯想到會是市場上沒人要買，但上述提到比較正常的庫存水位是80萬台，現在大概只有11萬台左右，不過趨勢已經向上，代表新車供應越來越順了，世界各國的造車速度，都已經逐漸地在恢復當中。

上圖美國汽車產能利用率可以佐證，產能利用率逐步地提高。

所以交車都能夠順利的情況下，新車交的出來大家就不會搶二手車，自然而然二手車價就會那麼高了。

這樣的趨勢也開始顯露出來了，例如雖然美國的CPI年增率超過8％，但若從美國二手車的CPI來看，8、9月其實都是月減的情況。

結語

研究投資是一件非常有趣的事，除了能夠在對的時間點買東西在比較漂亮的價格外。

換個方式想，是不是車用相關的供應鏈在熊市的情況下，股價都「七零八落」，但是現在正在積極的補庫存，等到明年，若股市真的落底往上走了之後，相信車用的概念股又會是盤面上一個非常重要的焦點。

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