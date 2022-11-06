現在誰沒被套牢？股市老手的6個「微解套」建議

摘要 1.面對市場行情利空不斷，首要任務是將現金騰出，分散逾美元、澳幣、加幣避險，持股比例降到5成以下，股票、債券各50%。 2.選擇績優股及高現金殖利率股優先，或選ETF分散標的，且要選美國市場或成熟經濟體的金融商品為主。 3.融資者必須先改成現股，才能持有較多時間轉成投資；檢查持股，如果當初是搶短線且利多已經曝光者，斷然出脫無法避免。

目前的市場行情，除了利空不斷，市場信心也掉到谷底。大部分投資人只想退場，沒有任何買盤的意願。反映在台股就是跌跌不休，不知會降到何時何處。

假如是資金不夠雄厚的人，面對這樣的市場景況，猶如螳螂擋車，毫無招架之力。為今之計，首要任務是必須將現金騰出，以備不時之需，可以選美元、澳幣、加幣分散持有。持股比例不要超過5成，股票與債券各50%。

選股標的以績優股與高現金殖利率股為優先，或選ETF也是一種分散標的，商品所屬地區仍以美國及成熟經濟體為主，新興市場先避開，此時此刻，安全第一。

近期周遭友人都大嘆賺錢不易，賠錢很容易，出手都開始保守。前些日子協助友人的電商公司進行增資募款，問了一圈，大家都不願意投入！預料這狀況會逐漸影響方方面面，各種行業都務必要小心。

當「住套房」可能成為常態，投資人該如何面對、處理手上的資產？

1.如果是融資，必須先改成現股，才能夠獲得較多的時間轉成投資。

2.檢查持股。如果當初是為了搶短線，且利多已經曝光者，無法避免斷然出脫。

3.如果是長期持有、配發現金，或展望還算不差，此刻就留得青山在，值得續抱。

4.電子股與傳產股持有比例最好各半，比較分散。

5.也許現在還不是市場最低點，但絕對是相對低檔，這時可以調整持股，但不是將持股降到最低。因為現在的行情，一旦反彈，上升力道會很猛，倉促之間不可能讓你回補股票，所以應採取汰弱換強，但不能手中無持股。

6.除非永遠要退出市場，否則必須隨時留意盤勢。

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