股息就是左手配給右手？ 大俠舉「雞排店」為例：一直都是迷思！

「大俠，股息就是左手配給右手啦！」

嗯，你說得對，完全沒錯！但是只有在除息那一瞬間0.1秒內是左手換到右手，除息0.1秒後又會開始跑出市場對於該企業的估值。

左手換右手一直都是迷思，而這迷思還不是因為投資人一直緊盯著開盤除息後的股價走向而來的？越緊盯那當然就會越是誤以為除息就是扣股價。

扣股價只是表象看到的結論，實際上除息後那個叫做「除息參考價」，而配息的真正意義，是公司把資產負債表中的盈餘，透過除息的方式分發到股東手上，如果投資人緊盯著股價，那麼自然就會把配出去的盈餘，看成了左手換到右手。

我們換個案例也許您會看得更清楚，比方說朋友合夥開雞排店有賺錢，而雞排店把盈餘分給各股東，讓股東拿著盈餘自己再去做投資，比方說拿第一間店的盈餘再去準備開別間店，或者是拿盈餘去收購其他股東手上的股權，那麼從這個案例來看您就不會覺得分紅是左手換右手了。

為什麼從以上案例來看就感覺不太像是左手換給右手呢？追根究底還不是因為投資人天天盯著股價所以才把兩者給混淆，因為雞排店不會有即時股價可以看，所以投資人就比較能把目光放在公司盈餘身上，這樣解釋就能明白了吧？

別太常看盤而把自己給搞混淆，然後把投資搞成了投機。

那麼投資人拿到的配息之後該不該扣除成本呢？大俠要說，拿到分紅不動作叫做回收成本，但是如果拿到分紅再去投入那就得算成本了。

有不少投資人拿到股息分紅後再買回，就會把他當成是零成本投資，然後帳目就會被美化到非常漂亮，但恕不知拿到手叫做回收，但再投入市場就要開始把成本給記下了。

成本扣來扣去還要開一個帳本來記？大俠覺得麻煩死了而且還會失真，所以我個人只看投入的成本有多少，然後目前投資的總市值有沒有比成本還高，以及整體成長的趨勢為何？就知道這筆投資有沒有獲利了。

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