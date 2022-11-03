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存到100萬「啥都買不起」超空虛 網曝3字關鍵：是張門票

聯合新聞網／ 綜合報導
網友存到100萬卻發現什麼都買不起，感到相當空虛。圖片來源/ingimage
網友存到100萬卻發現什麼都買不起，感到相當空虛。圖片來源/ingimage

許多人都夢想存到人生第一桶金，也就是100萬元，不過隨著物價飆升，100萬能做的事情也越來越少，有網友抱怨「100萬買不起房、也不能財富自由，到底要幹嘛？」其他網友直呼這是「錢滾錢的門票」，只要投資得宜，未來再賺100萬就會更容易。

一名網友在論壇Dcard以「存到100萬要幹嘛？」為題發文，他無奈表示，「100萬買不起房、也不能財富自由，到底要幹嘛？」有網友認同狂點頭直呼「我跟妳一樣達到了之後，真的想幹嘛發現什麼都幹不了」。

其他網友則留言「門票，可以用錢滾錢的門票，但是不代表你進去就會贏」、「先有100萬才能有1000萬啊」、「可以全買美股etf啊，台積電也很便宜啦，但看妳要不要分散風險還是集中投資囉」、「10年複利下來還是很可觀」、「之後你會發現後面每一個100萬存很快」。

還有網友留言「對於沒有投資觀念的人，擁有100萬或許真的會有困擾，因為不懂得如何增加100萬的價值，一方面還要擔心不明不白的投資導致100萬歸零，有時候月光族會過的比小資輕鬆，就是因為心態上的不同」。

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