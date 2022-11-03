快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

柯文哲一句「坐一望二」 恐讓黃珊珊陷入棄保危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1千萬怎麼投資？網曝「最佳分配模式」：富二代都這樣玩

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問一千萬該如何投資，其他人建議可投資股票。報系資料照
網友詢問一千萬該如何投資，其他人建議可投資股票。報系資料照

投資理財是一門大學問，一名大學二年級的學生發問「如何運用1000萬投資？」有網友建議「300萬開店、200萬投資、500萬貸款當房東」，直呼「認識一些富二代都這樣玩」，還有人建議All In台積電（2330）。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「小弟是個大二生，修了一門財務管理，期中報告題目『運用1000萬』，由於本人沒有玩過股票、期貨、債券等相關，因此想問問板上的各位，若有1000萬要拿來投資會怎麼運用？」

其他網友留言「300萬開、200萬投資、500貸款當房東，不管怎樣金流都有，而且都不是自己的錢在繳，認識一些人都這樣玩，重點是要有富爸富媽乾爹乾媽」、「All in 乙太幣，槓桿100倍」、「all in台積電」、「999.9萬買樂透，剩下1000買高級木炭」。

還有網友留言「基本上國外的基金配置一定都是股債配，比例的話債至少會佔50%以上，推薦美國的科技股，然後根據你投資的美國股票去做指數期貨的空單避險，這樣整體收益率會還不錯，穩定性也夠，分數應該會還不錯」。

另有網友建議「首先排除波動太小的，公債、定存、外匯、保單等等，其次，排除波動太大的，選擇權、加密貨幣，再來，開實體店面、股票、期貨、ETF、借款等，具體標的再根據排除法排下來，比方說選中華電、高鐵等肯定沒戲，選0050、台積電等還有機會，最後決定入場時間，一次砸進去還是分批」。

ETF Dcard 房東 2330台積電 0050

延伸閱讀

空頭時期00878就是「抱緊處理」！ 專家：吃不飽但也不至於餓死

今年0056持有11張就要繳二代健保！ 專家：2.1元有95％來自成分股股利

友達（2409）、群創（3481）第四季也會虧損？分析師： 股價要強勢得看「它」

俄羅斯情侶鐵軌上活春宮 遭驅趕起身穿衣「讓出鐵軌」

相關新聞

1千萬怎麼投資？網曝「最佳分配模式」：富二代都這樣玩

投資理財是一門大學問，一名大學二年級的學生發問「如何運用1000萬投資？」有網友建議「300萬開店、200萬投資、500萬貸款當房東」，直呼「認識一些富二代都這樣玩」，還有人建議All In台積電（2330）。

股市真有「二八法則」嗎 ？近期一直破底 網曝：要看總損益

近期台股持續震盪，有網友發現，財經新聞、分析師直播都是看衰行情，結果大盤真的如預期不斷破底，散戶成反指標，讓他質疑「股市二八法則」真實性。對此，其他網友解釋，「二八指的是最後的總損益，而不能單純把散戶的多空預測當反指標」。

怎樣都不賣中租（5871）！ 專家：當年寶雅漲到600多我賣在128元

前幾天提到中租（5871）的狀況，獲得大家不少的討論，我來說說當年投資的一個小插曲。

台股弱爆他崩潰問「脫鉤美股？」 網曝1關鍵害成死水

美股上週五開紅盤大漲，台股31日開高，10點後指數拉高，終場收在12,949.75點，上漲161.33點，成交量1,676.99億元，月線收黑。然而網友卻直呼「台股弱到爆，脫鉤美股了嗎？」其他網友坦言「美元過於強勢，外資持續出走，台股仍是一灘死水」。

投資長榮（2603）認賠20萬！網狂勸：減資後做1事一定賺

前兩年受疫情影響海運業大旺，長榮、陽明海運等股票股價大漲，隨著邁入疫情後時代，海運業股價也明顯下跌。有投資人詢問「長榮海運應該反手放空嗎？認賠是傻蛋嗎？」其他網友一面倒建議「海運長空！空單放著一定賺」，也有網友坦言「股價要回來也要10年後，已認賠20萬」。

賺或虧都能配發…領股息不代表獲利！ 他：1元不發盈餘也不會憑空消失

為什麼領股息不代表獲利呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。