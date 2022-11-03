1千萬怎麼投資？網曝「最佳分配模式」：富二代都這樣玩

投資理財是一門大學問，一名大學二年級的學生發問「如何運用1000萬投資？」有網友建議「300萬開店、200萬投資、500萬貸款當房東」，直呼「認識一些富二代都這樣玩」，還有人建議All In台積電（2330）。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「小弟是個大二生，修了一門財務管理，期中報告題目『運用1000萬』，由於本人沒有玩過股票、期貨、債券等相關，因此想問問板上的各位，若有1000萬要拿來投資會怎麼運用？」

其他網友留言「300萬開、200萬投資、500貸款當房東，不管怎樣金流都有，而且都不是自己的錢在繳，認識一些人都這樣玩，重點是要有富爸富媽乾爹乾媽」、「All in 乙太幣，槓桿100倍」、「all in台積電」、「999.9萬買樂透，剩下1000買高級木炭」。

還有網友留言「基本上國外的基金配置一定都是股債配，比例的話債至少會佔50%以上，推薦美國的科技股，然後根據你投資的美國股票去做指數期貨的空單避險，這樣整體收益率會還不錯，穩定性也夠，分數應該會還不錯」。

另有網友建議「首先排除波動太小的，公債、定存、外匯、保單等等，其次，排除波動太大的，選擇權、加密貨幣，再來，開實體店面、股票、期貨、ETF、借款等，具體標的再根據排除法排下來，比方說選中華電、高鐵等肯定沒戲，選0050、台積電等還有機會，最後決定入場時間，一次砸進去還是分批」。