聽新聞
test
0:00 / 0:00
碩士生「存款20萬」想學投資 過來人一面倒狂勸先做這事
投資或存錢都是理財方式的一種，一名25歲、月薪35K的碩士生詢問「該先存錢還是投資」，近期她本打算買股，卻被男友勸阻，建議她先以學業為重。對此，不少網友也認為應先存錢，由於股票投資需要穩定的本金持續投入，加上投資應以閒錢為主，因此建議存到一定資產再開始投資。
一名25歲、月薪35K的碩士生在論壇Dcard發文表示，她每月花費約2萬元，一個月能存下1萬元，現有存款20萬元，近期遇到股市大跌，正考慮投資股票，卻被男友勸阻，因為身份還是學生，且經濟沒有那麼寬裕，因此要她以學業為重，讓她相當猶豫。
對此，不少網友都建議她先存錢，有人留言「先存錢，股票投資也需要穩定的本金持續投入，建議先從書籍和虛擬股開始了解市場運作，不要還不適水性就急著跳入股海被人收割」、「存好錢，先別鬧好好讀書，股市崩盤的時候壓力很大，你碩士也不能好好讀了，有時間再研究股市知識，學好再投資，沒有學去投是當散財童子」。
不過也有網友支持先投資，有人留言「可以邊投邊學吧，這段跌這麼深的機會很難得」、「現在股價很低，有多少閒錢就丟進去，分散標的，等景氣回升」、「趁錢少的時候學習一下投資，錢多了才開始會很可怕」。
還有網友建議「認同學習投資不用先投錢欸！ 學完後投錢可以先小額試試」、「存錢玩模擬股市一陣子再看看要不要投資，尤其是現在最不適合投資，存美金不錯」、「先投資，把錢拿來投資自己比較重要」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言