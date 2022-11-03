碩士生「存款20萬」想學投資 過來人一面倒狂勸先做這事

投資或存錢都是理財方式的一種，一名25歲、月薪35K的碩士生詢問「該先存錢還是投資」，近期她本打算買股，卻被男友勸阻，建議她先以學業為重。對此，不少網友也認為應先存錢，由於股票投資需要穩定的本金持續投入，加上投資應以閒錢為主，因此建議存到一定資產再開始投資。

一名25歲、月薪35K的碩士生在論壇Dcard發文表示，她每月花費約2萬元，一個月能存下1萬元，現有存款20萬元，近期遇到股市大跌，正考慮投資股票，卻被男友勸阻，因為身份還是學生，且經濟沒有那麼寬裕，因此要她以學業為重，讓她相當猶豫。

對此，不少網友都建議她先存錢，有人留言「先存錢，股票投資也需要穩定的本金持續投入，建議先從書籍和虛擬股開始了解市場運作，不要還不適水性就急著跳入股海被人收割」、「存好錢，先別鬧好好讀書，股市崩盤的時候壓力很大，你碩士也不能好好讀了，有時間再研究股市知識，學好再投資，沒有學去投是當散財童子」。

不過也有網友支持先投資，有人留言「可以邊投邊學吧，這段跌這麼深的機會很難得」、「現在股價很低，有多少閒錢就丟進去，分散標的，等景氣回升」、「趁錢少的時候學習一下投資，錢多了才開始會很可怕」。

還有網友建議「認同學習投資不用先投錢欸！ 學完後投錢可以先小額試試」、「存錢玩模擬股市一陣子再看看要不要投資，尤其是現在最不適合投資，存美金不錯」、「先投資，把錢拿來投資自己比較重要」。