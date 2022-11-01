怎樣都不賣中租（5871）！ 專家：當年寶雅漲到600多我賣在128元

前幾天提到中租（5871）的狀況，獲得大家不少的討論，我來說說當年投資的一個小插曲。

翻開我當年的紀錄，自己是在2012年3月時候開始買中租，猶記那時剛接觸股票不久，很著迷錢線百分百那個節目，我猜想應該是看著節目買的，觀念中依然是抱持著做價差的心態，所以中間有買賣過幾次。

然後時空背景先跳到「寶雅」（5904）身上。寶雅差不多是2012年7月買的，會買也可能是因為看到節目的介紹，也可能依循著生活概念股的想法。

買入後果然股價驚驚漲，過了一年就漲到約150元（年代久遠，大概一下），這時寶雅宣佈要全台灣大展店，當下只想到大學課堂上老師提醒過，當一個企業有雄心要擴點的時候，若是內部管理不當，很快就會泡沫化，所以在股價回到128元左右的時候，將整個狀況套用在自己所幻想的模式當中，認為股價回檔就是擴點不當導致，草草賣掉抱了一年的寶雅，沒多久，寶雅股價繼續驚驚漲，一直到最高的六百多元，現在也還有四百多元，說我後悔嗎？當然！以當年的成本來說（55元），寶雅的自我殖利率可是非常高啊！因為經過這件嘔死人的教訓，存股的DNA在我身上蔓延。

時空再回到中租身上。這麼多年來因為看到中租業績不斷緩漲，股價、股利也都跟著上升，所以多年來依然有多少買進，但不想經歷上次那種後悔的情緒，我幾乎不再賣出！時間來到2020年3月，當全世界在連續熔斷的驚呼聲中，中租股價從120、130掉到最低77元，說我不難過是不可能的，所以在中租掉到90元以下，我幾乎蓋牌不看股價。

然而無論新聞和公司的公告，都發現業績沒有太大的影響，辜家大股東還趁低多買了非常多股票，於是心一橫，怎麼樣都不賣中租，但是要我買，好像也沒有信心了。事後境遷，中租證明自己的業績實力，股價也被拱上283元的歷史天價。

這波中租從283元跌到最近低點139元，但我的心情已經不若兩年前的起伏這麼大了，確認中租業績並沒有太大的影響之後，這次還會擠出一些錢多少買一點，在心態上算有進步了吧！

這是自己心態成長的一個小故事，我想就算別人怎麼說，真的不如自己經歷過，那種心境的成長才是自己最真實的體會！每個人的時空和背景都不一樣，要完全復刻也不盡然相同，但可以多參考別人的經歷，再從自己的時空背景中尋找出一套真正屬於自己的操作模式！

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