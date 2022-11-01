聽新聞
test
0:00 / 0:00
股市真有「二八法則」嗎 ？近期一直破底 網曝：要看總損益
近期台股持續震盪，有網友發現，財經新聞、分析師直播都是看衰行情，結果大盤真的如預期不斷破底，散戶成反指標，讓他質疑「股市二八法則」真實性。對此，其他網友解釋，「二八指的是最後的總損益，而不能單純把散戶的多空預測當反指標」。
19世紀末20世紀初義大利經濟學家巴萊多指出，在任何一組東西中，最重要的只占其中一小部分，約20%，其餘80%的儘管是多數，卻是次要的，又稱「二八法則」。在股市中此條定律演變為「股市二八現象」，意指20%的股票能有機會上漲，另外的80%則只能在一個狹小的空間徘徊。
一名網友在論壇Dcard發文詢問「股市真的有二八法則嗎？」他表示，「從9月開始在網路上看不管是youtube、新聞或分析師直播等，底下留言幾乎都在看衰行情，結果大盤還真的一直破底，讓我懷疑常有人說的二八法則的真實性，因為照理來說行情反而會朝少數人認為的方向發展，但到目前看起來大家都是對的」。
該網友表示，「記得獅公有說過不要瞧不起散戶，認為他們是反指標，通常主跌段跟主升段就是他們造成的，那這樣不就證明這法則是錯的？那為什麼巴菲特又要說別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪？」
其他網友則留言「「二八指的是最後的總損益，而不能單純把散戶的多空預測當反指標」、「你如果買的是指數例如標普500，0050，別人恐懼你貪婪是對的，但要稍微研究一下技術分析」。
還有網友留言「巴菲特為有名的價格投資大師，他喜歡投資被低估的公司，當市場開始不安時，系統性的風險會導致市場開始拋售持股去獲利為安，或者停損，這個時候就可能出現被低估的公司，當市場整理後被低估的公司終究會回到應有的價位，因此別人恐懼我貪婪」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言