股市真有「二八法則」嗎 ？近期一直破底 網曝：要看總損益

近期台股持續震盪，有網友發現，財經新聞、分析師直播都是看衰行情，結果大盤真的如預期不斷破底，散戶成反指標，讓他質疑「股市二八法則」真實性。對此，其他網友解釋，「二八指的是最後的總損益，而不能單純把散戶的多空預測當反指標」。

19世紀末20世紀初義大利經濟學家巴萊多指出，在任何一組東西中，最重要的只占其中一小部分，約20%，其餘80%的儘管是多數，卻是次要的，又稱「二八法則」。在股市中此條定律演變為「股市二八現象」，意指20%的股票能有機會上漲，另外的80%則只能在一個狹小的空間徘徊。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「股市真的有二八法則嗎？」他表示，「從9月開始在網路上看不管是youtube、新聞或分析師直播等，底下留言幾乎都在看衰行情，結果大盤還真的一直破底，讓我懷疑常有人說的二八法則的真實性，因為照理來說行情反而會朝少數人認為的方向發展，但到目前看起來大家都是對的」。

該網友表示，「記得獅公有說過不要瞧不起散戶，認為他們是反指標，通常主跌段跟主升段就是他們造成的，那這樣不就證明這法則是錯的？那為什麼巴菲特又要說別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪？」

其他網友則留言「「二八指的是最後的總損益，而不能單純把散戶的多空預測當反指標」、「你如果買的是指數例如標普500，0050，別人恐懼你貪婪是對的，但要稍微研究一下技術分析」。

還有網友留言「巴菲特為有名的價格投資大師，他喜歡投資被低估的公司，當市場開始不安時，系統性的風險會導致市場開始拋售持股去獲利為安，或者停損，這個時候就可能出現被低估的公司，當市場整理後被低估的公司終究會回到應有的價位，因此別人恐懼我貪婪」。