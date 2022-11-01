投資長榮（2603）認賠20萬！網狂勸：減資後做1事一定賺

前兩年受疫情影響海運業大旺，長榮（2603）、陽明海運（2609）等股票股價大漲，隨著邁入疫情後時代，海運業股價也明顯下跌。有投資人詢問「長榮海運應該反手放空嗎？認賠是傻蛋嗎？」其他網友一面倒建議「海運長空！空單放著一定賺」，也有網友坦言「股價要回來也要10年後，已認賠20萬」。

一名網友在PTT發文詢問「2603長榮大家虧很多嗎？」他表示，「長榮自從去年航海王引領風潮後，幾乎人手一張，但看起來隨著運費下降、各法人陸續降低目標價，這波大家有虧到錢嗎？我看同學會大家都說認賠是傻蛋，遲早回到200，大家還撐著嗎？還是反手放空呢？」

其他網友紛紛留言「大家空長榮的賺翻了好嗎」、「認賠是傻蛋，遲早回到200」、「萬海空單賺30%了」、「什麼虧，這叫長期投資好嗎？」、「認賠是笨蛋，應該加碼攤平」、「吃筍6萬」、「去年多蛙賺很多，今年空蛙賺很多，都公平」、「要空，一減資完就該空了」。

還有網友留言「現在反手空怎麼輸」、「海運虧三百多還是兩百多」、「越跌越買啊，10元狂攤平」、「股價回200？減資後回200還是虧一半」、「陽明2011到2020近十年可是一毛都沒配，長榮也是只發個意思，哪來的信心之後還有」、「景氣循環股啦，遲早會回來」、「股價要回來少說也要十年後了」。