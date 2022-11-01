台股弱爆他崩潰問「脫鉤美股？」 網曝1關鍵害成死水

美股上週五開紅盤大漲，台股31日開高，10點後指數拉高，終場收在12,949.75點，上漲161.33點，成交量1,676.99億元，月線收黑。然而網友卻直呼「台股弱到爆，脫鉤美股了嗎？」其他網友坦言「美元過於強勢，外資持續出走，台股仍是一灘死水」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「美股道瓊指數漲快600點，台股夜盤大漲60點，真的弱到爆，台股脫鉤美股了嗎？」

其他網友紛紛留言「台海局勢升溫，加上美元過於強勢，外資還是持續出走」、「美元那麼強，外資早跑光了，台股現在就是一攤死水」、「脫鉤很久了...日K比對一下就知道」、「沒辦法，台積電adr此時又沒漲多少」。

還有網友表示，「升息美元強，資金本來就會回留美國，其他地方都是提款機，地緣政治風險只是今年更加重提款力道和減少了反彈力道，所以美股大漲，我們散戶韭菜追，外資繼續賣，完美幫忙接盤」。