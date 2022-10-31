賺或虧都能配發…領股息不代表獲利！ 他：1元不發盈餘也不會憑空消失
【撰文・狂徒】
股息是什麼？
如果你買了一張股票，成為股東，公司有可能會分紅給你，其中「現金」形式就叫股息。
有一些人喜歡「股息策略」，篩選出歷年穩定發股息的公司，期望獲得現金流，並把股息再投入，增加持股數量。
高股息→現金流→再投入→更多股息→更多現金流...聽起來是個完美正向循環。
可是我們再仔細想，就會發現其中的文字遊戲。
1.雖然投資人可以像存錢一樣，在市場「存股」，但是股票完全無法「保本」。
想想看，你在銀行存錢，隨著利息累積，存款數字只會增加而不會減少。
即使每年把利息都領出來，也不用擔心本金受到影響。
不過在股市上，沒有人能保證這件事。
股價很可能會下跌，公司可能會停發股息，甚至讓妳「賺了股息，賠了價差」。
我們知道股市有風險，但更危險的是「以為自己安全」而喪失警惕。
想看清其中的原理，還需要從發股息的流程下手。
2.為什麼領股息不代表獲利呢？
一間公司如果今年賺錢，可以從「盈餘」裡面抽一部分發給股東。
萬一虧錢的話，也可以吃老本，從「公積」裡面拿現金給股東。
換句話說，不管今年賺錢或虧錢，公司都有辦法發股息，看它要不要而已。
現在的問題是，當妳買入股票的時候，就已經擁有公司的資產。
如果盈餘或公積留在公司內？妳的。
要是盈餘或公積變成股息發給妳？還是妳的。
不管股息來源是什麼，也不論多少資產轉變成股息，這些股東權益「本來就是你的」。
妳有兩杯水可以喝，一杯叫做股息，另一杯叫做價差。
想一下，把兩杯水倒來倒去，有可能讓總水量增加嗎？
就像行動電源快沒電了，於是你把輸出口接回輸入口，讓電池幫自己充電，有可能嗎？
公司如果因為營運良好而賺錢，進一步發股息，股東能夠拿到現金。
可是即使一元都不發，盈餘也不會憑空消失，依然屬於股東的利益。
所以，公司和投資人的獲利是一回事，有沒有發股息又是另一回事。
3.從股價變化的角度，大家也可以看出股息對價格的影響。
除息和配息就是朝三暮四、左手換右手、前腳換後腳、羊毛出在羊身上，反正一樣的意思。
理論上，這些作業只是一瞬間的事，可是實際上公司會把現金扣住一段時間才發回給股東。
所以投資人會先經歷除息，再拿回配息。
另外根據台灣證券交易所規定，股票在除息前一天，要先把收盤價扣掉配息金額，當成隔天的「參考」價格。
例如有一張股票今天收盤30元，公司準備將3元轉成股息發給股東，那明天開盤參考價就是訂在27元，而這差額3元會在幾天後入帳，這就是為什麼股價在除息後會往下跳空。
如果妳本來就沒有股票，那雖然除息後股價比較便宜，但妳也拿不到股息。
如果你本來就有股票，那雖然股價被扣了一截，但這個金額缺口剛好會被股息填滿。
因此一來一回，這個過程並不會產生額外的獲利或虧損，對大家都很公平。
4.有人會說，股息可以用來生股子股孫股曾孫，但這些能讓總獲利變高嗎？
大家可以先想一個問題，兩張500元比較多，還是二十個50元？
答案是一樣多，因為總額都是一千元。
再考各位一題，你在計算手中一檔股票總額的時候，是考慮單價，還是張數？
答案是兩者都必須考慮，總額=單價×張數
當然，殖利率越高，你就能拿到越多現金。
同時因為股價變便宜，所以這些現金可以買回更多張股票。
不過股票變多張，股價也往下掉，所以兩者抵銷，投資人「不賺不賠」。
我做了一張表，描述不同配息殖利率的狀況。
假設我有一張50元的股票，不管是除息前、除息後還是股息再投入，都不影響投資人的淨值。
因此，股息可以用來生股子，股子又可以生股孫，只是對於提高獲利毫無幫助。
如果妳希望「累積資產」，讓生活更好，那麼股息不重要。
不過如果你的目標根本不是賺錢，而是想看到股票「三代同堂」，得到數字上的成就感，那倒無可厚非。
最後，機智的你可能還有一個疑問。
「狂徒，朝三暮四我懂，可是我發現有人不懂，那有沒有套利空間？」
如果投資人都很理性，那股息根本不會造成影響，可是如果有人不理性呢？
是否能吃到豆腐，這問題還真難回答。
市場好玩的地方，就是什麼族群都在裡面，而且大家都想賺錢。
有人不知道除息會讓股價降低，以為能撿便宜，於是衝進市場把股價推高。
這時就會有人把手中的股票賣出，賺取這些「衝動紅利」。
久了之後，那些不理性投資人開始學乖，或是被資本消滅，而市場也恢復理性。
不過，萬一這些衝動族群源源不絕的進場，就會讓短期的不理性轉變成實質的資金援助，讓公司成長。
結果那些一賺就跑的人，反而因為脫離市場共識而虧損。
同樣的道理，有人會嫌棄不發股息的公司。
殊不知公司很可能把現金花在刀口上，全力拓展業務，讓獲利最大化。
結果等股價一路往上爬的時候，才後悔沒有跟上。
曾經就有個老闆覺得現金放公司裡面比較有效益，所以從來不發股息，後來它的股票BRK. A漲到全世界最高價。
當然還有另外一種公司不發股息，是因為根本發不出來，財務吃緊。
所以那些認為「不發股息就是好公司」的投資人，這次就倒楣了。
好玩嗎？
我預測市場，他也預測我對市場的預測。
所以，我預測他對我對市場的預測的預測...
股息會不會影響股價？影響多大？
股息策略會不會虧損？虧損多嚴重？
除息行情中有沒有贏家？贏家是誰？
這些問題十分複雜，各界尚未有定論。
既然如此，將股息信仰建立在渾沌不明的猜測上，十分危險。
同時，把別人對股息的迷信當成套利機會，也不見得能成功。
所以我建議讀者朋友，根本沒必要堅持「股息」這個因素。
相對的，採取廣泛的投資策略，才能安全又穩定。
參考：臺灣證券交易所股份有限公司營業細則，第六十七條
註：股息是不是有效因子，這是因子領域吵翻天的題目，我有機會來寫。
作者：狂徒
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