股市一直跌該停損還是套牢？ 專家：不錯過每次牛市就全程參與市場

2022年股市一直跌怎麼辦，該停損還是繼續套牢？

YouTube頻道「清流君」新影音中表示，觀看過去的歷史經驗，牛市的反彈通常很猛烈，但要怎麼不錯過每一次的牛市呢？答案就是全程參與市場，即便是熊市時期；他也分享資產配置比擇時進出市場更為重要。

以下為影音內容：

年初至今全球股市、債市、房市，各類資產無一倖免，通通都在下跌，鬧得市場普遍人心惶惶，投資人各種問「現在到底該賣還是要買，什麼時候見底，熊市還要持續多久，什麼時候反轉？」

市場氣氛相當低迷，其實愈是這種時候更該應把投資計畫堅持下去，不能輕易放棄或是隨意更改原本計畫。

負面風險已反應在資產價格中

烏俄戰爭兩國軍事衝突不斷升級、歐洲的能源危機，還有中國和美國的關係日益緊張。

一堆各種負面消息層出不窮，連散戶最關注的通貨膨脹，也遲遲不見降溫回落的跡象；美國聯準會和各種央行不惜以經濟衰退為代價，紛紛連續升息，對抗通貨膨脹。

更糟糕的是，如果通膨還是控制不下去，經濟又陷入了衰退，就很有可能面臨1970年代「停滯性通貨膨脹」的局面。

不過，最壞的時代也是最好的時代，市場已經反應出所有人的擔心，畢竟這就是市場應該要做的，將眾所周知的恐懼和希望都反映在價格上。

也就是說只有「意想不到」的事情才有力量，在未來推動市場大幅變動；現在選擇賣出很有可能就是賣在低點、砍在阿呆谷。

聯準會不斷升息、緊縮資金 不該擔心嗎？

從目前聯邦基金期貨價格所反映的情況來看，市場預期是聯準會會一直不斷升息到明年年初，將基準利率升到4.5-4.75％左右。

也就是說，只要實際不超過這個數字，市場已經充分反映在資產價格中；只有聯準會的升息步伐超過市場預期，那才算是真正出乎意料，會影響價格的利空因素。

可得性偏誤

「可得性偏誤」人們往往會被自己看得到的，當下發生的事情過度影響。

如果不斷被財經媒體灌輸負面的經濟事件，大腦就會忽略那些超乎預期的正面事件發生的可能性，以下舉例：

如果聯準會能以某種方式安全軟著陸呢？ 如果企業盈餘沒有像在經濟放緩時所假設的下降呢？ 如果烏俄戰爭突然結束呢？ 如果通貨膨膨脹下降的速度比人們預想得更快呢？

擇時進出市場不如配置資產

不是這次的熊市就只跌到這樣不會再跌了，但就算真的知道還會再跌，又或是運氣好猜中了，但離開市場之後，要在什麼時候回來呢？

擇時進出市場是個必須連續正確的零和遊戲，拋棄這些將投資思維，從擇時轉換到配置，會發現每一種資產都各司其職，擁有不同的投資價值，能夠幫助投資人應對不同的風險。

1.「股票」能夠幫助抵禦長期的通貨風險，維持購買力，有效達成財務目標。

2.「債券」能夠幫助對抗通貨緊縮，經濟衰退和股票估值過高的風險，在市場極度恐慌動盪時，為投資人提供一個避風港。

3.手中持有的「現金」同樣也是一種資產，優點是不會以任何的投資帳面虧損，擁有很強的流動性，可以用來因應不時之需，缺點是在高通膨的環境下，現金會快速貶值，購買力會不斷被侵蝕。

用配置的觀念來進行投資時，就不會讓自己陷入非黑即白、非此即彼的困局，從投資組合的建構上來思考，讓不同的資產發揮不同的功能，做到均衡配置、多元分散；做好配置可以讓情緒不被市場左右。

大跌後的股市反而能帶來可觀的報酬

上圖是S&P500指數在過去70多年中，下跌超過25％之後，一年、三年、五年和十年的股市報酬，看到綠色的地方，在三年、五年和十年股市都是正的，只有一個一年的期間是負的。

股市很少下跌那麼多，但是只要當它過去，把投資期間看得長遠一點，以年而不是幾天或幾個月來衡量時，大跌後的股市反而能帶來非常可觀的報酬。

每一次的熊市之後股市最終都會創下歷史新高，沒有一次例外，股市正報酬的次數遠遠大於負報酬。

長期市場報酬

長期市場報酬一直都包含下跌的年份，在未來也將繼續包含下跌的年份，這正是投資中的現實和常態。

只要能夠好好分散風險，也就是不要將大量資金配置在少數幾檔股票上；存股也不要大量投資於一個或少數幾個產業，並堅持適當的資產配置。

歷史會告訴你，股市中的壞年份會被之後更大更頻繁的好年份所淹沒。

如果資本市場沒有超乎尋常的恢復力，那麼全球公開交易的股票市值怎麼可能隨時間經過不斷增加呢？

2011年是54兆美元，目前是100兆美元左右，到了2030年、2050年、2100年，具體數字會是多少，誰都不知道，但能確定的是會越來越高。

儘管市場波動很劇烈，但恢復力也相當驚人，市場知道。

人類的聰明才智從未消失，所以無論遇到怎樣的挫折，人們都會繼續往前，經濟和資本市場也是如此，這不僅僅是對人性的樂觀看法，同樣也是過去諸多經濟事件證明過的結論。

結論

在2008年金融海嘯爆發後，股市在2009年3月觸底，比經濟衰退更早，接者股市開始大漲，三個月後全球股市從底部上漲44.1％，12個月後全球股市上漲了74.3％，到了2010年底，全球股市從底部上漲了93.3％，報酬之巨大，遠遠超乎每個人在那個艱難時期的任何預測。

市場每一次的突然大幅上漲都不應該缺席，歷史表明牛市通常始於一聲巨響，非常快速又是劇烈的反彈，如果為了避開熊市而錯過這個部分，終究得不償失。

如果投資是以長期財富累積為目標導向，那麼錯過上漲就是對自己做有害的事情之一。

錯過15％的上漲恐怕就要用未來15年來彌補才夠，必須在扣除費用後，平均每年1％的幅度打敗市場，才能回到什麼都不做長期持有下所能獲得的成果，否則就只能讓自己接受更差的長期績效。

如果想到一切明朗才進場，也很可能不會在熊市觸底時，在那種極度無望和可怕的日子持續投入資金，而這段時間只有在股市大幅上漲後才能得知，實際上這也是持續投入資金的大好時機。

牛市通常比大部分的人意識到得更持久、更猛烈，如果錯過最初的大幅上漲，那麼一切就不會那麼完美了，要做到不缺席每一個牛市，唯有忍受波動全程參與才能做到。

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