最賺錢的投資方法是什麼？ 專家：大多數適合但不限有錢人

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聯合新聞網／ 雨果
圖／中央社資料照
圖／中央社資料照

「投資並沒有一個所謂最棒最賺錢的方法，只有最適合你自己當下需求的最佳對策」

這段話是拍攝自我的書最後封面的內頁，現在我還是這樣認為，沒有一種方法是可以完美的適用於所有人與所有狀況，你必須要先釐清你當下的狀況與需求，然後尋求比較適合你的相對較佳對策

雖然我在粉絲團裡主要都在提議指數化投資，不只我自己是以指數化投資作為核心投資方式，我也認為這個方式可適用於絕大多數的一般民眾，但我不敢說每個人都一定要用這個方法。

指數化投資有兩個關鍵因子，一個是本金，另一個是時間，指數化投資要獲得不錯的獲利，第一最好本金要多，而且可以源源不絕的持續投入，第二是投資時間要夠長，10年都還算短的，最好是從20年起跳來看投資績效。

所以指數化投資最常被用來舉例的就是準備退休金，因為對於45歲以下的人來說，距離退休還有好一段時間，但如果是現在已經60歲的人，他也同樣適合用指數化投資來規劃退休金跟退休後的資金需求嗎？

我認為可以，但也未必是唯一方法，如果他現在是大量投資個股或基金，甚至還玩一點指數選擇權，我會建議指數化投資會是比較好的方式，只是需要把債券比例設定高一點。

但他若想要將大部分的資金都拿來買債券，甚至是投資等級的公司債，我也不會認為不可以，畢竟現在的情況，債券利率至少能買到4%以上，若本金夠多，穩定的4%～5%報酬並不差，而且這是幾乎保障收得到的，並非是高股息ETF。

而為了抵銷通膨對本金價值帶來的影響，用一些比例資金投資股市大盤即可，譬如3成資金買追蹤大盤指數的ETF，7％年化報酬率就可以為整體資產帶來2.1％的總資產成長，就等於可以抵消2.1％的通貨膨脹了，而債券的部分就安心領利息就好。

如果年屆退休的人可以買到年配息5%以上的美金儲蓄險或分紅保單，我認為也不失為一個好方法，可以保本又長期提供5%利息的金融產品，對於退休人士需要的現金流來源是很有幫助的，不需要將大比例資產放進股市承受波動。

除了年齡，手上資產的多寡也是一個關鍵因素。許多投資股市的人都是想用更好的報酬率創造更多的財富，而很高比例的人其實都是資金不多、本業收入少的人，期望靠股市幫他翻身，可是對於比較保守的高資產族群，股市是他們比較不想接觸的，即使是指數化投資方法

我所謂高資產族群，不是已經有擁幾千萬資產的人，而是身家已有好幾億甚至數十億，有的可能是靠創業賺來的，有的可能是祖傳很多筆精華區的土地，他們需要的並非7%年化報酬率，而是穩定不虧本的保值商品。

對於從事土地開發的人來說，他們的營業利益可能只有2％，但是30億的2％（6千萬），3％的債券配息對他們來說已非常吸引人，甚麼事情都不用做就可以賺3％，還不怕賠掉本金，也不用看著帳上資產波動睡不著覺，這已經是非常吸引人的投資方式了

我們一般人或許覺得10％的帳上跌幅是可以接受的，可能了不起就是2千萬虧掉2百萬，但30億要虧掉3億，對於保守的人來說，可能會要他的命，他無法忍耐2年等他再漲回來。

所以你應該能理解，有許多保險商品，其實是很有錢的人的投資方式，他們只想要保值而已，因為要賺更多錢，他有的是其他方法，隨便一筆訂單或土地轉手，就夠我們吃一輩子，投資收益不會是他的主要考量。保險業務員最想要的也是這些人的單，一次買就是幾千萬，而不是一般民眾每年3-5萬的壽險醫療險。

指數化投資還是適合大多數人想從股市增加資產的方式，至少我目前還是這樣認為，但它不會是唯一一種最好的方式，有錢人的世界，很多是我們一時還想像不到的，至少我還無法深刻體會，我還不夠有錢，呵呵。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此

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