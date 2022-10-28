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00878績效被「這5檔」超越！ 專家列15支熱門存股名單

聯合新聞網／ 股添樂
聯合報系資料照／記者陳正興攝影
聯合報系資料照／記者陳正興攝影

一直以來我都不是非常認同存股的概念，因為每一檔股票背後代表的是一個產業，而每個產業都有它的興衰起伏，你很難判斷這檔股票所處的產業是否還在風口上， 要是不幸存在由盛轉衰的轉折點，那通常也只能存股了，而且沒人能肯定何時落底，也沒人能肯定下一次復甦的時間點。

所以與此相比，我反而認為真的要存股，ETF會是比較理想的選擇，很重要的原因是，ETF持有一籃子股票，形同分散到不同的產業，哪怕這當中有部分股票所屬產業走下坡了，起碼還有其它產業支撐，一來一回抵消了衝擊，於是股價相對抗跌。要是遇到大盤一把火把籃子燒了的情形， 也不會是最慘的吊車尾。

以最接近存股概念的商品國泰永續高股息（00878）為例，這張圖表統計了台股最受歡迎的15檔具備存股屬性的標的，大家可以發現，圖表內大部分熱門存股今年跌幅都高於00878，只有5檔表現相對突出

但是這5檔股票明年會不會同樣抗跌？沒人能肯定。肯定的是，持有一籃子股票的ETF在明年同樣會相對抗跌，同時也能肯定，如果將來市況反彈，它也會跟著反彈。

當然，我不否認這個時期挑選跌深的存股進場，三五年後也許能有非常豐厚的報酬，但是這個選項的背後，同時也得背負三五年後仍然原地踏步，甚至進一步探底的風險。

如果你沒有足夠的慧眼，或者你不想承擔這種看走眼的風險，我認為你就挑ETF來存吧

畢竟每個股民都有如花樣年華的姑娘，時間有限，我們都希望在有限的時間裡追求最大的幸福，妳當然可以搏一把嫁入豪門，登上枝頭當鳳凰，不過這口飯，可不是人人都能吃；反觀ETF，就有如那位杵在燈火闌珊處、常常被妳忽略的純情小哥，也許最終當妳跌跌撞撞、繞了一圈後，才會知道他的好。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

00878國泰永續高股息 ETF 2330台積電 2002中鋼 2891中信金 2884玉山金 2880華南金 合庫金

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