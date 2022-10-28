股市底部到了？他萬三進場問「All In還分批買」 網起哄：能忍就進

台股持續震盪，有投資人表示，有規劃一筆資金打算用分批買入的方式，近日觀察股市有反彈，又有分析師聲稱「短期底部到了」，讓他猶豫是該All In還是先進場50％就好。對此，不少網友建議All In，有人直言「可以忍受下跌就是All In」。

一名網友在PTT發文表示，「本來已規劃好了，14000點開始分批買入，14000點買20％、13000點買20％、12000點買20％、11000點買20％、10000點買20％，目前看到13000點，於是慢慢進場，已買入30％資金，但已漲了2天了，一堆分析師說短期底部到了」。

該網友詢問，「現在有2個選擇，一，樂觀派，台股沒問題，可以all in了；二，中庸派，先進場資金水位的50％，之後觀察，有跌再分批買，還有資金該all in，還是先進50％再觀察？」

其他網友則留言建議「先all in，跌了再all in」、「我今天解定存歐印了」、「可以忍受下跌就是歐印」、「all in加空，拉上來是給你空的」、「我教你，如果這裡是底了選1，反之則選2」、「我也空手，等崩盤中」、「早就信貸ALL IN了」、「什麼操作都可以賺錢，但操作邏輯一直變，只有賠錢一途，絕無例外」。

還有網友留言「空手等美股大崩盤」、「分析師就最不準的，還信」、「你都做好規劃了不實行你做規劃幹嘛」、「照你的規劃不是要40％資金在場內了嗎？是在？」、「等下週fed講完話後再判斷也不遲，但無論怎樣都沒人可以說現在是不是低點，都事後驗證的」、「等那久的低點..快歐印..晚了就沒了」。