他問「台積電跌到多少元才想買？」網算給你看

台股慘兮兮，台積電(2330)也從今年初688元高點一路跌，昨(26)日收在376元，不少手中有「護國神山」的散戶都還套在高點，網友哀鴻遍野，有人買台積電血虧54萬。也有網友在Mobile01網提問「台積電跌到多少元，你才會想進場買？」掀起網友熱議。

原po表示，之前台積電600元以上時各家追捧，掉到600以下、500以下都還有股市名嘴大喊是「天上掉下來的禮物」，不少散戶逢低承接。如今台積電跌到370幾元，名嘴、媒體紛紛看空，開始有人喊250元才要買，他好奇，「台積電要幾元買才合乎價值？」

不少網友仍力挺「護國神山」，「台積電價值=台灣價值，所以當你認為台灣沒價值，你就根本不會想買」、「一路買啊，台積電又不會倒」、「現在絕對是長線分批投入的好買點」

有人用配息計算，「不管賺多少，台積電都只配11元，賺多賺少和股東無關，220元買，只要算5%利息，比定存好就可以了」。

有人用EPS(每股盈餘)推算，「先前每股盈餘在13元左右時，股價約在230左右，去年每股盈餘23元，股價約在600左右。今年第二季每股盈餘創新高，股價在今年1月底最高來到688，可如今股價剩370幾元，可見第3季EPS會開始滑落，若一年EPS可維持在18元左右的話，股價應能維持在350元以上」、「如果台積電EPS有35元以上的話，股價不可能跌這麼慘，預估報告看看就好」、「下個月15號就能知道台積電第三季賺多少，如果只賺8元，第四季賺5元的話，今年全年EPS就只有30元左右，400元左右的價位剛好符合今年獲利」。

也有人股價取向，「我個人是250元一定買，因為確實便宜了，誰買東西不喜歡買越便宜越好的呢？」「我認為跌到3年前疫情發生低點235，機會非常大！如果來到235元，我會ALL IN」。

有人勸冷靜，「會問台GG跌到幾元才想買？這就是韭菜思維...空頭走勢還沒結束，散戶現在該做的事就是存錢，存錢，再存錢，靜待財富重分配時刻的來臨」、「價格不重要，只要一堆韭菜還想抄底台積電，只要一堆專家還在喊多台積電，我就不會買安慰」。