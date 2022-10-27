股市低檔買房還存股？網曝現在是「做這投資」最佳時機

股市與房市投資各有不同擁護者，有網友好奇「存股跟買房該選哪個？」對此，其他網友建議「股票崩盤的時候存股，最近正好就是存股好時機，平時則是建議囤房」。

一名網友在PTT發文詢問「存股跟買房該選哪個？」，他表示，「台灣人愛買高股息的ETF，不外乎也是應該希望退休後有穩定現金流，現在面臨到股市低檔，0056、00878的股民人數也是突飛猛進，連剛上市的00919在現在空頭也可以募到30億」。

該網友說，「假設自己真的是那群一筆閒錢資金的投資人，版上會跟著買高股息ETF，用股利做為退休後現金流，還是會買房，讓房客幫你背房貸，繳完房貸一樣月月有錢拿？」

其他網友則留言「股市崩盤的時候可以用房貸借錢出來在存股」、「有錢你還會買股票嗎？問題就是沒錢想賭」、「低點買什麼都對，現在什麼比較像相對低點？」、「你現在買房如果自住OK，投資要小心」、「有錢炒地皮，沒錢乖乖定期定額存股吧」。

有網友提出買房的缺點，有人留言「當房東很累，遇到那種麻煩很多的房客房租還拖欠怎麼辦？」、「你可能沒遇過房客吸毒、不繳錢的」、「除非你的閒錢可以現金買房，否則買房本質還是開槓桿」、「真的崩盤，你以為房市不會崩嗎？崩盤融資套牢補錢一堆死賭鬼都要賣房賠」。