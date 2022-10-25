他問剩台股還在跌「背後原因」 網點名：台積、戰爭、禁空令

今（25）日台股開低走低，電子權值股走弱，指數一度跌逾220點，終場下跌190點，最後收在12666點，創下2年新低，股市低迷也引起網友討論，有人好奇「對比日經平均指數、道瓊工業指數，好像只有台股在跌？」

一名網友在PTT發文表示，台股持續下跌，日經漲了328點，道瓊漲了417點，為什麼只有台股還在下跌，好奇「台股要跌到什麼時候？現在不是經濟20年來最好的時候嗎？說好的2萬點在哪？」

對此，有網友認為「台積電權重太大，排除台積電的話，其實今天是漲的」、「台積開始叫員工休特休了咩」、「台積當沖仔哭暈在樓頂」、「把之前沒跌的跌一跌而已」、「網軍在喊要戰爭了，聰明的也是先跑觀望」、「中國因素吧，感覺戰爭很難避免了」、「有種96飛彈危機，外資撤場的fu」、「感覺是之前炒太高，現在要爆了」、「美聯儲還在收緊資金，不要不信邪」、「禁空令也擋不住跌，真是笑死」、「再禁空啊，再基本面啊」、「禁空令發揮」。

有人則拉房價撐場安慰，「台股下跌根本沒差，房價才是火車頭」、「還有房價在撐」、「房價沒跌，沒事兒」。

雖然美股上漲，但地緣政治利空干擾下，無助於台股上漲，台積電今年也重挫逾4%，台股加權指數終場下跌190.86點，收在12666.12點，跌幅1.48%，創下從2020年11月以來的新低。