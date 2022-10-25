能阻止嗎？長輩在LINE花29萬買「未公發股票」 網勸快報警

現今詐騙手法五花八門，近日一名網友就稱家中長輩在LINE上花29萬元買了2張未公開發行的股票，且對方已經出示完稅證明，只差最後親自收錢了，於是他急忙上網詢問該如何阻止長輩，更好奇臨時反悔是否會構成違約。

一名網友在PTT發文求助，他表示自家長輩日前接到未上市股票的電話行銷，目前長輩已口頭和在LINE上同意購買2張股票，共計29萬元，且已提供對方基本資料、身分證拍照影本，對方也回傳完稅證明，紙本股票背面蓋有買賣雙方的印章，但長輩的印章應是對方自行刻印。

原po表示，對方聲稱要親自來收錢，一手交錢一手交股票，他忙問依照上述情況是否還有幾會反悔，如果不付錢是否會有違約問題。

網友們認為這八成是詐騙，「程序不對吧，理應收到款項才去繳稅」、「你先留他公開勸募的證據，然後去警察局或金管會，非公發還勸募，準備關到死」、「然後稍微想一下就知道了，對方刻的私章怎麼可能會有效」、「這種不是假的就是違法，有人檢舉他們也是怕得要死」。

也有網友分享類似經歷，「上個月我認購一張，對方也是說繳完稅，但還沒有見面交割，我後來考慮完反悔不要，對方開始死纏爛打，後來就自己消失了。」他勸原po直接報警提告偽造文書。

還有網友提及，根據公司法273條第1項規定，「公司公開發行新股時，董事會應備置認股書，載明下列事項，由認股人填寫所認股數、種類、金額及其住所或居所，簽名或蓋章。」因此只要主張不是認股人自己填寫，對方就無計可施。