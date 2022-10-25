漲停板打開代表有人倒貨…跑就對了？ 專家：恐賣在短線起漲的低點

浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）近日於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中說明，當強勢股攻上漲停板，但漲停板又打開的時候該怎麼辦？還有強勢股一但變成了飆股，結果還被處置，甚至分盤交易的時投資人該如何面對與操作呢？

以下為影音內容：

什麼是分盤？

所謂的「分盤交易」，就是飆股大漲過程當中一個必經過程；所以有人會說分盤交易就是飆股的認證，為什麼會有這樣的封號？

其實一檔股票在連續大漲的過程，它可能會漲太快、漲得太多，甚至周轉率會不斷地放大。

飆股在大漲的過程當中，不會直接進入到分盤，會先成為「注意股」，要投資人注意這檔股票漲太多了，周轉率、本益比太高了..等。主管機關會先給予注意的一個警告。

哪些股票會被列入注意股： 30個營業日收盤價漲幅超過100% 60個營業日收盤價漲幅超過130% 90個營業日收盤價漲幅超過160% 最近6個營業日（含當日）累積收盤價漲跌百分比超過25% 當日週轉率10%以上 當日週轉率5%以上，且成交數量達3000交易單位以上 最近6個營業日（含當日）的累積週轉率超過50% 最近6個營業日成交量放大倍數異常 本益比為負值，或達60倍以上 股價淨值比達6倍以上 最近6個營業日（含當日）當沖總量占該期間總成量逾60％，且當日當沖占比逾60％

「注意之後」股票還持續往上漲，還漲更多，就會進入所謂的分盤交易，將本來的逐筆搓合改為「5分鐘搓合一次」，這樣的用意是要讓投資人可以有比較多的時間，好好理性看待股價，可以把情緒稍微降溫一下。

但萬一這檔股票還是持續往上大漲，就會使出終極手段「20分鐘的分盤處置交易」，就是把原本的5分鐘搓合再拉長到20分鐘，看到大漲想要追高的時候，能有20分鐘的時間讓投資人好好思考。

所以分盤交易的處置，就是主管機關為了要讓股價降溫的一個方法。

上述有說到處置就是分盤交易，目的就是降低市場的買盤，所以成交量會量縮絕對是分盤處置交易股必備的現象。

一檔飆股只要被分盤交易了，成交量一定萎縮，這時候投資人不能用一般的量價關係，來衡量這檔處置股的強弱勢，那要怎麼面對呢？

其實就單純回到「均線」上面來操作，依據老王長年觀察結果來看，一檔進入分盤處置的飆股，只要它在處置的交易時間持續守住「10日均線」，這條均線很重要，代表一檔飆股被打入分盤交易之後一個「重要生命線」，只要守住就代表這檔飆股在處置交易結束之後，都有非常大的機會可以再創新高。

不過若在處置期間跌破10日均線，那就建議投資人先離開這檔股票一趟，等它有本事在處置交易的期間，重新站回10日均線，再把它買回來，這樣的做法比較安全。

持有個股盤中打開漲停板 要先跑一趟嗎？

一檔股票在漲停板之後，會被打開漲跌版，很可能是大漲後碰到「大量套牢壓力區」或者是前面的高點，這時候先前套牢的人看到股價漲停板了，自然發揮散戶本能把股票倒出來，一解套就要賣，這時候很容易將漲跌版打開。

另種可能是隔日沖的大戶門，把股票鎖上漲停板之後，但又出現另一群隔日沖大戶把股票倒了出來，這時候把股票鎖上漲停板的大戶會覺得情況不對，就反向把買超的股票也跟著全部倒了出來。

本來漲停板的委買是掛了好幾千張、甚至好幾萬張，一瞬間漲停板被打開，代表有幾千甚至幾萬張的股票被迫成交，形成的籌碼力量會非常大。

才會有人說「漲停板被打開的股票就代表有人在出貨」，這觀念不能說錯，但要了解一檔漲跌版打開，它只是做一個籌碼面的交換，但不知道去掛委買的人，是全部都「散戶」還是「另一批的大戶」，或者是「另一批的隔日沖大戶」，這是無法確認的一件事情。

所以單看到漲停板打開，就要把股票賣掉，有時候如果籌碼是被更有力、有錢的主力給接走了，那就可能賣在短線起漲的低點。

漲停板被打開並不是太嚴重的事情，只要記得漲停板被打開當天，是大量的籌碼交換，一定會爆出一個波段的大量，只要大量的低點可以守住，那基本上這檔股票的多方趨勢就還沒有改變。

就算今天漲停板被打開，但也許明後天在守住大量低點的情況之下，還有機會再來挑戰漲停板的高點，甚至過前高也都是非常有可能的機會。

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