女大生沒錢投資沒動力研究股市 網籲2做法：等有錢就太晚

投資股票最好是利用手邊的閒錢，避免虧損時造成巨大經濟壓力。一名20歲的女大學生平時喜歡研究股市投資，卻礙於手上沒有資金而無法進場，久了讓她也失去研究投資的動力，不過其他網友勸說「可先用模擬金操作」，也有人建議他「把資源拿來投資自己」，而不是消極的等到有錢了才研究。

有網友在論壇Dcard發文表示，她今年20歲正讀大學中，家中沒有提供生活費，平時必須半工半讀，因此手上沒有閒錢可以用於投資，頂多能擠出1萬元操作。

該網友說，她平時喜歡關注理財新聞，或研究台美股盤勢跟財經論壇，因此自己也有不少投資想法，但礙於沒有本金投資只好作罷，即使真的投入1萬元投資，賺回的金額也太少，投資報酬率過低，她抱怨，「有點喪失關注理財或投資的動力」。

其他網友則留言「好好把資源拿來投資自己，持續保持對市場的關注，提升自己的能力找份好工作，才是投資最重要的課題」、「為何不行，要操作用模擬金去操作也可以，觀念建立起來最重要」、「有興趣用模擬單練經驗也不錯」。

還有網友留言「研究投資跟實質投資沒有直接的關聯」、「慢慢累積自己選股實力，當你存到一桶金時，實力應當也不容小覷，不要放棄投資的機會」、「所以你是打算等有錢了再來研究嗎？」