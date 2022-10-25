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「漲跌有規則性」台股簡直送分題？ 他：現在指數很不合理

聯合新聞網／ 綜合報導
台股持續震盪，有投資人直言「台股簡直送分題」。本報資料照片
台股持續震盪，有投資人直言「台股簡直送分題」。本報資料照片

台股24日終場指數上漲37點，收在12,856點。不過有網友示警，「台美股是有規律性的漲跌」，現在的指數「很不合理」，他坦言「台股簡直送分題」。

有網友在論壇Mobile 01發文表示，「千年不變的一件事，想必大家都忘了，本宮再次提醒各位，台美股是有規律性的漲跌，美股指數永遠都是台股的兩倍，現階段美股還在31000，台股卻先下樓到12800，這是很不合理的」，直言「台股簡直送分題」。

其他網友紛紛留言「開高給你逃命你當回升...會虧錢是註定的」、「目標14500」、「目標 8000，然後維持個一年左右，讓心灰意冷的散戶割肉，或是讓一堆散戶失業，因為缺錢急用錢，不得不用便宜的價格賣股票」。

還有網友留言「8k特縱橫股市就只靠四字訣，就是虧錢不賣，就算13000點，扣1點，前面那個1去掉，3000點，8k特也不會虧錢，因為不會賣」、「台幣持續走弱，美股在週五漲快3%的情況下，台積ADR只漲了0.27%，超級弱，實在沒什麼好期待」。

台股 美股 Mobile 01

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