限空令是成功還失敗？ 網曝關鍵：這時機過了就不關它事了

台股今24日早盤受到美股出現大漲，加上金管會新一波限空令出場下，行情出現反彈，終場指數上漲37點，收在12,856點。PTT網友好奇「如何判斷禁空令成功或失敗？」有網友認為「影響市場一定失敗」，還有人狠酸「接著選舉完了，就不關它的事了」。

有網友在PTT發問「如何判斷禁空令成功或失敗？」他表示，「這次金管會出手禁空令，不放任台股破底才救市，因為要讓投資者有信心 可是又沒有明確說明這次禁空令實施的目的和時間」。

他詢問，「不知道這次的禁空令以今天的收盤來看，或者台股大盤來到多少點來說，還是說多久的時間，預計台股會攻上多少點才算成功？假設、萬一、如果這次的禁空令沒發生作用的話，過去的金管會還有其他方式救市嗎？不知道有沒有人能提前猜到說，金管會的下一步會怎麼做呢？」

其他網友則留言「續跌，未來是直接平盤下禁空，再來就縮漲跌幅」、「沒禁空就是收黑」、「拉高就是讓你跑的」、「影響自由市場絕對是失敗啊」、「禁空基本上成功率高」、「禁空禁到交易量剩下1775億」。

還有網友反酸「有好消息的時候就會出來說限空令奏效，有耐性點好嗎」、「接著選舉完了，就不關它的事了」、「根本就一定失敗，流動性下降的爛招」、「縮漲跌幅最慘，可以均量不到500億」、「空頭政策能做的的就只有緩衝跌勢，只要不出現一天賣個500、800的大殺盤就是只有一定程度的效果」。