他哀「現比08年金融危機更慘」！網噓爆點2關鍵：房市還在賺

2007到2008年發生環球金融危機，又稱2008年世界金融危機，當時自次級房屋信貸危機爆發後，投資者開始對抵押證券的價值失去信心，引發流動性危機。近期股市動盪不安，有投資者哀嚎「這次是比2008年更慘了吧」，但其他網友否認指出「房市還在賺」，並點出2關鍵，「等有無薪假，大學生畢業22k再說」。

台股今24日早盤受到美股出現大漲，加上金管會新一波限空令出場下，行情出現反彈，大盤早盤跳空開高再度突破5日線，不過受到大陸與香港股市回檔，拖累亞股反彈走勢下，指數漲幅明顯收斂，終場指數上漲37點，收在12,856點。

有網友在PTT發文抱怨「這次是比2008年更慘了吧」，他表示，「2008年是很慘，但是是短慘，很快就v轉，這次就是擠牙膏式的慢慢爆，中國還不肯公佈經濟報告，歐洲也是一個超大黑天鵝，美國還會對中國出什麼招也無法預期，只能說中國半導體相關的確定被弄死了，這次就有種深不見底的感覺，比08年還更多不確定性，這次是不是真的2008年還慘啊？」

不過許多網友不認同，紛紛留言反酸「你一定沒經歷過2008」、「房價創新高，你活在平行世界？」、「都還沒無薪假安啦，08年有無薪跟22K呢，而且房產賺爛了，窮人慘而已」、「2008慘到無薪假跟店倒一堆，現在我去餐廳還要預約」、「失業再說好嗎」。

還有網友留言「房市還再賺，無薪假沒開始，大學生還沒22K，免擔心」、「還好房產賺爛了，感謝政府，股市套牢沒關係，還好有房」、「哪裡很快轉V，也是好幾個月吧」、「沒經歷過08就少在那邊屁了」、「2008股票下跌就算了，無薪假吃到飽、工作不保，隨時走路」、「2008那次中小企業倒一堆，這次還沒看到這種慘狀」。