他嗆很多人不懂定期定額！萬8或3000點開始存股「最後均價差不多」

存股是近年盛行的投資方式，還會搭配「定期定額」參與市場，長期下來均價雖然不會是最低點，但也不會在最高點。但有網友表示，他發覺許多人都搞不懂何謂定期定額，他舉出一例子證明，不論在熊市或是牛市開始定期定額，同一段的時間內來看，最終的股票均價都會是一樣的。

網友上PTT發文「我感覺很多人根本不懂定期定額」，指出自己觀察到兩個錯誤的定期定額謬論：

1.高點存股幹嘛，低點再開始存 2.熊市先賣光，牛市再接回來

原PO直言，懂不懂啥叫定期定額？他舉假若台股從萬8跌到3千，再漲回萬3...

高點存股：萬8高點開始存，跌到3千，再漲回萬3，均價大概是8-9千 底部存股：高點不存，很神預測到低點3千才開始存，同樣漲到萬3，均價也大概是8-9千

「長期均價都差不多，不管萬8或3千開始存，均價最後都是差不多；就算高點開始，其實定期定額根本不需要破前高就能賺錢了，假設萬8真的是高點，萬8存到3千，繼續存只要漲回超過8千應該已經開始賺錢了，所以不要再說什麼要長期向上才能賺錢，股市即使沒有長期向上，還是會賺錢。」

網友紛紛留言「是你不懂人性，萬八跌倒3000不會有人持續投入的，定期定額缺點之前講很多次了它無法違背人性，高點開始存的定期定額績效也非常差」、「均價跟成本是不是要分開講？」、「不懂投資的人才會去定期定額」、「定期定額沒有錯，但心裡要有扣十年賭國運的底」、「單價不等於總資金投入後的均價」。