快訊

上次潑番茄汁！抗議人士宣揚環保 莫內名畫「乾草堆」遭潑馬鈴薯泥

好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他嗆很多人不懂定期定額！萬8或3000點開始存股「最後均價差不多」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友直言，在股市高點或低點定期定額存股，最後的均價會是差不多的。圖／聯合報系資料照片
有網友直言，在股市高點或低點定期定額存股，最後的均價會是差不多的。圖／聯合報系資料照片

存股是近年盛行的投資方式，還會搭配「定期定額」參與市場，長期下來均價雖然不會是最低點，但也不會在最高點。但有網友表示，他發覺許多人都搞不懂何謂定期定額，他舉出一例子證明，不論在熊市或是牛市開始定期定額，同一段的時間內來看，最終的股票均價都會是一樣的。

網友上PTT發文「我感覺很多人根本不懂定期定額」，指出自己觀察到兩個錯誤的定期定額謬論：

1.高點存股幹嘛，低點再開始存

2.熊市先賣光，牛市再接回來

原PO直言，懂不懂啥叫定期定額？他舉假若台股從萬8跌到3千，再漲回萬3...

高點存股：萬8高點開始存，跌到3千，再漲回萬3，均價大概是8-9千

底部存股：高點不存，很神預測到低點3千才開始存，同樣漲到萬3，均價也大概是8-9千

「長期均價都差不多，不管萬8或3千開始存，均價最後都是差不多；就算高點開始，其實定期定額根本不需要破前高就能賺錢了，假設萬8真的是高點，萬8存到3千，繼續存只要漲回超過8千應該已經開始賺錢了，所以不要再說什麼要長期向上才能賺錢，股市即使沒有長期向上，還是會賺錢。」

網友紛紛留言「是你不懂人性，萬八跌倒3000不會有人持續投入的，定期定額缺點之前講很多次了它無法違背人性，高點開始存的定期定額績效也非常差」、「均價跟成本是不是要分開講？」、「不懂投資的人才會去定期定額」、「定期定額沒有錯，但心裡要有扣十年賭國運的底」、「單價不等於總資金投入後的均價」。

定期定額 存股 熊市 牛市 均價

延伸閱讀

為何成功人士每天都穿一樣的衣服？ 她曝「5個理由與好處」

0056這次能填息？要參加除權息嗎…「三重點」評估再決定

0050跌到「這價格」眼睛閉起來開始買！ 專家：除非不看好台灣

高股息ETF整理包／00919能投資嗎？與00878、0056、00900一起比較

相關新聞

他嗆很多人不懂定期定額！萬8或3000點開始存股「最後均價差不多」

存股是近年盛行的投資方式，還會搭配「定期定額」參與市場，長期下來均價雖然不會是最低點，但也不會在最高點。但有網友表示，他發覺許多人都搞不懂何謂定期定額，他舉出一例子證明，不論在熊市或是牛市開始定期定額，同一段的時間內來看，最終的股票均價都會是一樣的。

台積電慘跌想安慰朋友？傳貓貓走勢圖 網苦笑：跌的真可愛

台股近期血流成河，台積電也擋不住、股價直落，台股於10月20日一開盤，護國神山台積電（2330）一度下跌9.5元，股價最低來到386元，面臨10兆市值保衛戰。有網友就詢問「該如何安慰買到台積電的朋友？」他並找到網路有人創作的台積電走勢圖猶如一隻貓，想轉傳給套牢友人表達安慰。

金融股現在能買嗎？資產重分類 價值重評估

金融資產重分類提案已經通過，金融業的危機解除了嗎？它對金融業將產生哪些影響？而已經跌了一大段的金融股，真的便宜了嗎？專家將針對金融股投資價值進行全面重新評估。

美中晶片戰風暴擴大 台受惠、受害股兩樣情

美中晶片戰愈演愈烈，隨著美國禁令範圍再擴大，對半導體產業的影響也愈來愈深，投資人該怎麼看美、中、台晶片業未來前景？哪些台廠有機會在這波大國對抗戰下脫穎而出？

籌碼自救術大公開 2招教你如何反敗為勝！

近期電池材料價格攀高，使得需要用到電池的各項產品，例如消費電子、電動車、儲能等族群都頻頻在搶料，整個產業獲利明顯形成上肥下瘦的狀況，投資人在布局前應先釐清才行。

台積電跌到386元「還有更骨折價」 超級韭菜Joeman算命成真曝現況：要聽勸

台股今（10/20）日一開盤，隨即下跌超過200點、摜破12800點，一度來到12718.07點，而護國神山台積電（2330）則一度下跌9.5元，股價最低來到386元，面臨10兆市值保衛戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。