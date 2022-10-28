「股市小白」不想被割韭菜？ 神秘股神：進場前務必先做這動作

在股海煎熬十多年，曾經無數次慘賠畢業，終於成功做到每月賺進上億韓元（224萬台幣）的韓國神祕股神，他的血淚經驗與真誠告白，感動了無數質疑他成績的酸民！他要告訴股民：想要靠炒股賺進穩定收入，你該先用「小額測試」的方法來打造穩定獲利模式……

我有個從學生時代就開始做生意的朋友，在某家公司工作一年後，自己開了連鎖餐廳，但一年後就倒閉了，他在同一個地方再開了一家餐廳繼續做生意。據說，在新冠肺炎疫情爆發前，由於經濟不景氣，人事成本早已難保，新冠肺炎疫情爆發後，已經到了只剩蒼蠅光顧的地步，現在雖然正逐漸恢復，但情況依然非常不好。

這位朋友想開連鎖餐廳時，周圍的朋友大部分都勸阻他，尤其我還曾連續好幾天勸他說：「生活中只花生活費的話，休息反而是賺錢之道。」他還曾經因為這件事，對我有點不能諒解。最後除了精神上的痛苦以外，包含裝潢、人事費用、再加上其他費用等，共賠了1.5億韓元左右，不得不放棄經營。

事實上最讓人惋惜的是「沒有經驗卻一口氣就投入大筆資金」，因為賺錢的慾望太強烈，對家庭的責任感也很重，反而適得其反。他自己也知道創業是多麼困難的一件事，但最後還是做出了這樣的選擇。

「看情況，等待時機」並不如說的容易，這個朋友最終落得這樣的結果，就像是沒努力過，也沒有責任感一樣。因此在許多情況中，我們都需要花時間慎重做決定，若你只注重慾望，匆忙決定的話，就會像我這位朋友一樣。

這條路看似慢，卻是捷徑

股票投資也一樣，要盡可能等到好的情況到來，不管是要等待一天、兩天還是更久。我們的內心中總是會存有「想先買點什麼」的念頭，不知為何就會認為「不持有股票不行」、「必須做點什麼才行」，在這種情況下，即使不是合適買點，也常會莫名買進某檔股票。說實話，那還不如什麼都不要做，情況反而會比較好。

對有投資經驗的人來說，這是很常見的情況，而且投資經驗越多，就越能同意這句話，雖然這種自討苦吃的錯誤買進經驗能夠讓你有所省悟，不過可以的話，還是希望你能盡量避開這種痛苦經驗。

股票需要以準備2∼3年左右的心態來打下基礎，就像學生時代在準備大學入學考試一樣，需要一段累積知識的過程。投資不可缺的兩種資源，就是錢和時間。

我想先問問你們，在進行真正的投資以前，就直接使用珍貴的金錢來進行測試，這是聰明的作法嗎？或者一直用小額練習，不期望報酬，只求累積經驗，直到熟練為止，才是明智之舉？大家認為的標準答案，我認為必須符合現實，才是真正的正確答案。

在累積經驗的過程中，需要消耗很多時間，我認為在這段時間裡應該盡量節省資源，直到熟悉投資後，再投入真正的資金。你應該先打造出一套明智且有效的方法，再完整應用在股票投資中。

在經驗不足的情況下，輕率進行投資，或許能讓你現在馬上就有渴望的幾萬、幾十萬韓元進帳，讓你暫時增加一點生活費收入，但這種欠缺真正實力、光靠運氣的獲利，只會是一場短暫出現的幻影，未來必定會從你口袋中奪走更多錢。

如果在實力還遠遠不夠的時候，就因為貪慾沖天，而無法用客觀的角度冷靜看待自己，這時即使有人詳細剖析股票投資真實狀況，也無法說服你的心。這些話對沒有經驗的股市新手們來說，可能也很難完全認同。

但是實際進入股市後，就會透過一次次的經驗，逐漸領悟我現在所說的話，以及我所要傳達給你的訊息，但到那一天早已為時已晚，因為損失的錢也回不來了。

以上這些言論其實都是老生常談，但老手們越是苦口婆心建議的話語，你越需要傾聽，因為如果沒有經過反覆測試，那麼就會只有一顆急迫的心。買賣股票如果很簡單，那麼在新手時期一虧損就跑向銀行的我，老早在10年前就成為大財閥了。就是因為帶著那種急躁的心，才會經歷那失去的10年，我希望各位不要經歷類似的遭遇。

「現在回頭一看，既鬱悶又緩慢的道路，卻是最快的捷徑」。我希望大家能把我的真誠告白銘記在心，這是我歷經滄桑後的真心話，還有對大家的真誠心意，因為不是誰都能掏心掏肺的說這些，請你一定要銘記在心，千萬不要等到受到重擊後才省悟，現在就是改變的最好時機。

大多數投資者都不喜歡漸進的緩慢之道，因為大部分的人都想尋找簡單的捷徑，但有一點是顯而易見的真理，那就是世上沒有不費吹灰之力，就能得到好東西這麼好的事。

就像窒息前不會知道空氣的重要性一樣，在你兜兜轉轉找尋捷徑的過程中，也不會意識到浪費了許多寶貴時間，因為你很難認知到最快的路，事實上就是土法煉鋼的老方法。

小額測試這樣做

如果不想因投資股票而再受到傷害，請實踐以下的小額測試：

① 請將股票帳戶設置為100萬韓元（約2.2萬台幣）以下。 ② 每檔股票最大比重抓10萬韓元（約2,200元台幣）。 ③ 每檔股票分1∼5次買進。

這樣無論是獲利還是損失，大部分都維持在幾千韓元左右，只需要使用到很少的費用，便能夠充分累積經驗，因此小額測試就是能在股市用最便宜的學費，得到最寶貴經驗的方法。沒必要像別人那樣耗費幾千萬到上億韓元，小額也能得到我想擁有的所有數據。

如果像大學讀4年一樣，抱持著長時間的學習決心，並且在過程中至少進行2年的小額測試，相信你會走上一條損失和疼痛最少，且能比別人更快邁向成功的道路。新手時期，以小額交易來做測試，不會大量浪費時間，同時也是賺錢的捷徑，如果不這樣做，而選擇和一般散戶一樣貿然進場，資金很容易就會如流水般消失殆盡，最後收到失去時間和金錢，空手無所獲的滿江紅成績單。

當受到重挫後，會感覺人生是黑白的，就算你有勇氣克服痛苦急起直追，勇敢的重新開始，但籌措資金也需要時間，於是導致投資的進度會因此往後調慢兩三倍。面對這樣即使奮力向前也難以動彈的人生，世界上還有什麼比這個更鬱悶的事呢？所以希望你一定要用小額，進行一段時間的測試，並從中積累經驗和實力。

那樣的話，股票就不再是一種痛苦，而是像遊戲一樣變得更有趣，直到最終做好投資股票的準備。缺乏股票經驗與實力的讀者，你是要急急忙忙投入所有家產，最後賠掉時間和努力存下的錢？還是要透過小額買賣，以最少的錢購買經驗呢？端看你的選擇。後者雖然看起來很慢，實際上卻是搭上了最快的財富超越特快車。許多人，更應該說大部分的投資者，因不遵守這個順序而飽受痛苦，希望你能接受，因為現在仍舊不嫌晚。

小額測試要注意的地方

進行一段時間的小額測試後，會開始有一定程度的成果，於是你會突然產生「我為何還要像現在這樣只做小額，如果能再多一點獲利，豈不是更好？」的想法，所以一定會有人因此心急的增加資金來進行買賣。

持續堅持只用小額進行測試，並不如想像的那麼容易。原因大致可分成兩種：

其中一種是，小額測試的結果，某種程度上來看雖然成果小，但當獲利累積以後，一看見比較多的錢，就很可能受到誘惑，畢竟人性就是如此；另一方面，在見到成果後，大部分新手投資者會有過度評價自己的傾向，不由自主的產生「如果真的投入更多資金進行買賣，就可以賺到多少錢」的想法，此時會出現擴大解釋的情況，讓人急速增加投入的資金，這一點就是最常讓人迷失的誘惑。

當你增加投入的資金後，當然也可能在幾天內獲得好結果，但大部分人卻會拿到一張完全不一樣的成績單。實際交易與小額測試不同，一旦開始交易，不順手的可能性非常高，這是因為當你投入絕對不能賠掉資金的實際交易時，買進的股票只要稍微上漲和下跌，內心便會強烈不安，這樣一來事與願違的可能性便會更大。這是因為，買賣股票的過程中，心理因素所占的比重更大。

另一種妨礙小額測試的原因則是，一點獲利都沒有。雖然用小額持續練習，但獲利卻不好，當然就看不見買賣的未來可能性和希望。如果持續沒有進展，就感覺不到自己真的有進步，這時就會對買賣方法產生各種懷疑，讓心情又變得急躁起來，「別人可以，我為什麼做不好呢？」、「我做的測試方向是對的嗎？」像這樣的負面想法，會伴隨火氣湧上心頭，而且會不斷打擊你的信心。

事實上，當你在股市中還沒站穩腳跟的時候，如果沒有耐心和毅力，可能連做好一次小額測試都很困難。俗話說「三天打魚，兩天曬網」，不管好壞，「持續」是最需要跨越的難關。

對於下定決心要進行小額測試，或是目前還無法在股市穩定獲利的人，我想給你們的建議是，不管行不行都不要放棄，必須堅持進行小額測試。

根據我自己的經驗，想在股票上站穩腳跟，除了小額測試之外，沒有其它更好的成長方法，因為無論如何，股票需要累積一定的經驗，而經驗和經驗互相碰撞的地方就是股市，所以即使同一時間買賣同檔股票，結果也會截然不同。雖然很多人會因為買賣不順心，股票不大順利，而心生怨恨，但在成為股票高手前，任何人都會經歷這樣的過程。

而你必須要了解一件事：或許真的有些人對股票有天分，但買賣股票絕非靠天賦，而是後天的努力。股市高手都是憑藉努力才獲得成就，不像優秀運動員一樣必須具備基本體能，也不像音樂家那樣，天生就要具有音感，我認為在股票上你努力多少，就會獲得相同的回報。如果股票必須憑藉天生的才能，那麼就嘗試一年左右，一旦判斷自己沒有才能就全部放棄，但是實際上，所謂與生俱來的股票才能，頂多只能讓你更快看到效果而已，那些現存的股票高手們，大部分都是經歷過好幾年的嚴重錯誤與失敗，徘徊掙扎是基本必經的成長過程。

我個人認為投資股票最需要的是耐心和真誠，而這種耐心或真誠並不是天生才能，更多是來自於經驗，至少在股票上是這樣的。

《我只炒概念股》。圖／樂金文化提供

最好是在獲利自然累積之後，再慢慢往上增加資金，漫無章法的自行增加資金，必定會有副作用。如果不小看小獲利，而是慢慢堅持下去，總有一天就能實現大家想要的獲利，可能是每天100萬韓元，甚至1000萬韓元以上，再次叮囑你們，慢慢走小額測試之路，實力會越累積越強壯。

實力越累積越強壯，而且不會消失，它能讓原本只有10萬韓元獲利的人，變成100萬韓元獲利，讓100萬韓元獲利的人，變成1000萬韓元獲利。所以沒必要著急，盲目增加資金，反而會讓進度退回好幾年前。雖然這條路看似最慢，但請你謹記，最快的路就是慢慢走的平穩之路。

(本文摘錄自《我只炒概念股》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)