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台積電慘跌想安慰朋友？傳貓貓走勢圖 網苦笑：跌的真可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電近期慘跌，網友苦中作樂，將走勢圖畫成貓咪。圖擷自Dcard
台積電近期慘跌，網友苦中作樂，將走勢圖畫成貓咪。圖擷自Dcard

台股近期血流成河，台積電也擋不住、股價直落，台股於10月20日一開盤，護國神山台積電（2330）一度下跌9.5元，股價最低來到386元，面臨10兆市值保衛戰。有網友就詢問「該如何安慰買到台積電的朋友？」他並找到網路有人創作的台積電走勢圖猶如一隻貓，想轉傳給套牢友人表達安慰。

有網友在Dcard表示，先前看到朋友在台積電650元時，買了5張，但近期價格一直下跌，並憂心「看到朋友心情不好，不知道該如何安慰」，不過原PO看到網路上有人分享「台積電（走勢）變成可愛貓咪」，因此打算傳給友人並安慰他。

許多網友紛紛留言表示，「這是在火上澆油吧」、「這根本是把傷口撕開來，用烤肉刷沾鹽巴，再給他刷一刷」、「果然貓就是機車的生物」、「哈哈哈，這是嘲諷吧」、「想當初疫情前還有200多塊的時候，還有機會繼續跌」、「叫他趕快賣，短時間上不來」。

也有人表示，「有錢買台積電還需要安慰嗎，我連一張都買不起」、「能買五張根本不用擔心，跌倒現在還是比我錢多」、「你不要安慰就是最好的安慰」、「股票就像人生，起起落落落落落落落落落」、「有安慰到我…還好我沒買」。

Dcard 台積電

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