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這檔「概念股」我該追嗎？達人曝好標的3特徵

樂金文化／ 文‧生存理財
專家整理三個特徵，幫你挑出強檔概念股。圖為手機看盤示意圖。圖片來源/ingimage
專家整理三個特徵，幫你挑出強檔概念股。圖為手機看盤示意圖。圖片來源/ingimage

選股是散戶們每天煩惱的問題之一。雖然大家都知道，想炒短線，比起買績優股慢慢等它漲，還是追概念股更適合，但是選定概念股後，卻不知道買下去到底有沒有賺頭？萬一買了沒漲要怎麼辦？別擔心！讓韓國概念股達人告訴你，只要檢視是否具備以下三大特徵，就知道股價會不會漲。

持續整理熱門話題筆記，就能自然而然的掌握對股價產生影響的熱門話題是什麼，而越是整理筆記、越是多關注熱門話題，就越能培養出自己的獨特感覺，也就是對於這些話題是否強勁／弱勢、新鮮與否、是否能持續下去或者繼續有進展等判斷。這裡所謂的感覺和直覺並非天生，而是在寫筆記的過程中，慢慢累積在你心中的。這些話題強不強勁的標準因人而異，但大致上具有 ① 群體性 ② 新鮮感 ③ 持續性等三個特點。

群體性

和熱門話題有關的，通常並非只有一檔股票，而是有許多相關股票，能夠依據關聯性，評判出一等股、二等股、三等股⋯⋯的等級，股票數量多，就會具有群體性的特點。對於強勢話題，當天上漲率在前幾位的主題概念股，往往會主導當天的漲勢，經常會出現漲停板和大量成交量，且主題延續的時間越長，主題內形成的次級主題也就會越多樣。

舉例來說，市場對於南北韓高峰會這個話題的期待，一開始只有少數南北經濟合作概念股上漲，但接著便出現鐵路、開城工業園區、金剛山旅遊、對北輸電、化肥等相關主題概念股，形成主題內的次級主題多面相擴散的傾向。

新鮮感

所謂新鮮感，是指能夠喚起最近市場氛圍，且相對突出的話題。如果用音樂來做比喻的話，就像是當過去樂壇中從未聽過的新曲類型出現時，會非常吸引人一樣。我們在嬰兒時，因為沒有經驗（數據），所以我們無法區分出蘋果裡面是腐爛的，還是新鮮的，但是透過親自品嘗或學習，就能學會如何區分；同樣的，在股市上為了解題材的新鮮性，必須學習並親身去體驗最近的熱門話題是什麼，以及每個話題對應的股票上漲力為何。

舉例來說，在2020年底到2021年初，蘋果汽車的相關概念股相當新鮮，由於跨國企業「蘋果」說要開始生產未來汽車，蘋果汽車的相關概念股便紛紛出現且急劇上漲。這個話題為什麼新鮮，是因為這是過去沒出現過的話題。

2020年時，市場的上漲股一直以新冠肺炎和韓國版新政相關概念股為主，「特斯拉」的相關概念股也長時間上漲。因此在相關主題概念股長期疲勞轟炸的情況下，「蘋果」計畫製造汽車，與汽車企業接觸的這個話題本身，就足以喚起市場氛圍。

但需要注意的是，過去新鮮的蘋果，今天是否仍然新鮮。雖然新鮮度可以保持，但也有可能完全失去新鮮感。不過因為這是我們未知的問題，所以你唯一能做的是持續整理熱門話題，透過這個過程，你就可以更有效的進行攻略。

持續性

話題性強烈的個股可能會在一天內強烈上漲，接著休息幾天後，再次反彈的機率很高。也就是說，熱門話題的燃料將繼續供應，具有持續性的實例有很多，像矛盾擴大的情況就是如此，紛爭矛盾越大，話題的燃料越多，股價就越暴漲，例如：企業內部的經營權紛爭、或者因國際間的矛盾而上升的美中貿易紛爭相關概念股、韓日矛盾相關概念股。或者因為外部數值增加，而反映在股價上的情況，例如：隨著新冠肺炎確診者、比特幣行情、特斯拉股價的增長，賦予相關概念股推動的燃料，因而暴漲，與話題相關的日程臨近時，也同樣具有延續的特性（選舉主題、發表日程等）。

《我只炒概念股》。圖／樂金文化提供
《我只炒概念股》。圖／樂金文化提供

持續整理熱門話題筆記，自然而然就能領悟到熱門話題的特徵，這些強有力的話題（概念），在進行波段交易時，能成為你抱股的根據；而進行短打時，因為知道話題的冷熱和大小，也較不容易出現悲喜交加的情緒，以及會降低因小幅波動而造成損失的機率，還可以成為在準備實現獲利時，下判斷是否可以吃得更多，還是少吃一點的依據（這裡用口語的方式表達真實感）。

(本文摘錄自《我只炒概念股》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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