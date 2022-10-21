2412中華電破新低「現在進場穩穩賺」？ 網反推：買這更穩更安全
近期台股表現不佳，許多個股都來到近年低點，許多投資人也開始重新檢視手中股票配置，長年股價穩定的中華電信(2412)也引起許多討論。便有《PTT》網友發文詢問，中華電信已來到波段新低106元，若以今年配發4.6元股利計算，殖利率約為4.3%，那麼「多少錢的價位值得投入呢？」
該網友表示，他的目標是想要有一隻標的，可以「直接梭哈」，波動不要太大、穩穩地領股利。許多網友認為百元以下可買進，「100以下可以開始分批接，預留足夠攤到80的資金就好」、「百元以下可入手，但還是選舉完再看看風向比較好」、「早就摸回疫情前價位了，不像有些還在高檔，以往就是10x-11x跑，可以105開始分批進場。」
但更多網友則是推薦美元定存和美債，「美債都4％了，股息4％沒吸引力」、「到明年底，美金的風險比中華電小多了」、「美金未來至少無風險定存4.5～5%，自己多想想」、「美金每個月都能配利息給你，中華電一年發一次，還要填權息才拿得到。」
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