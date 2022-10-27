股票到底要跌多久？當沖專家教3招化危機為轉機

不要過於執著市場趨勢而變得憂鬱，從容不迫應對吧！

股票中包括線圖在內的技術面並非全部，心緒部分比想像的來得重要許多，要抓住重點，遊刃有餘，就必須要做所謂的「心緒管理」。

市場週期性波動，在過程中會出現上漲、下跌、盤整三者之一的情況，不會總是上漲，也不會總是下跌，也不一定上漲或下跌，但因為大部分投資者都希望上漲，所以心裡會鬱鬱寡歡，這就像是只盼望晴天，無法忍受雨天。你一定不能忘記，在股市中晴天和陰天、下雨天和下雪天會共存，而且會反覆不停的出現。

如果每當市場動搖時，就容易悲喜交加，無法做好心緒管理，從長遠來看，股票投資將成為破壞日常幸福的兇手，精神上一天天會被折磨得非常疲憊。整個市場崩潰之際，深呼吸平常心來看待投資，並接受「就像看待晴天一樣，來看待颳風下雨的日子」，維持這樣的心態非常重要。

事實上我也知道，這並不如說的那麼容易，就是因為不容易，所以更要強調。市場參與者要在艱困的情況下，盡力養成平靜觀察市場的習慣，並為穩定自我心緒而努力，而這件事本身就會成為很好的經驗值，因為會積累在你們的體內，當你以後再次面臨類似危機時，就會成為心緒管理的基礎。

建議一：別以為「只有我覺得」，其實大家都一樣難賺

股票突然下跌，就像來了不速之客一樣，任何人都無法事先預測情況，來做出完美應對，能夠一刀切入做停損的人也很少，但是損失時間拉得越長，看著銀行帳戶就越看越有壓力。許多人都是艱苦的忍了很久，最終匆忙判斷卻導致更糟的結果。

請將「股市狀況不好」想像成「大部分參與者都在淋雨」。如果你以為只有自己一個人淋著雨，就會非常憤怒，無法抑制想向市場報仇的心情。

股市狀況不好的時候，不只我，大家都很困難，這種時候更應該冷靜、慎重的思考事情，如果一時衝動追加買進、賣出，可能會出現最糟糕的結果。市場不好的時候，暫時按兵不動也不錯，性急判斷，倉促行動，反而會讓情況加速惡化。

從過往經驗來看，在難以冷靜的危機情況下，一旦著急，往往會因為跟不上節奏，造成連維持現狀都很難的局面，因此視情況，也可以先把重點放在維持現狀上，撐到事態穩定下來，再來進行投資。比起被恐懼感束縛，急迫做出錯誤判斷，這裡我想再次強調買進和賣出需慎重。

建議二：把保本當成第一要務

長期投資人需要將時間拉長來看市況，但短線交易者在空頭市場時，也應減少期待值和比重，因為此時和獲利相較下，更應該把安全交易放在第一位來考量，等到市場景氣回升時，再追求獲利也不嫌晚。雖然正在進行的是短線交易，但不要把人生變成短跑比賽，無論是長期投資還是短線交易，全部都是正在進行的長跑比賽。如果整體市場陷入困境，那麼所有投資都很困難，因此這種時候要自行轉換成慎重模式，直到市場景氣恢復正常前，都要謹慎對待。

一天天感到煩躁和疲憊時，急於一舉挽回損失的心理，可能會像柴火一樣熊熊燃起，但越是有這種心態，越需要自我抑制，因為衝動且急於求成是必須警戒的衝動心緒。機會總會降臨到忍耐等待的人身上，萬萬不可病急亂投醫，一定要保持沉著和冷靜，好的市場氛圍終會回來。無論冬天有多寒冷，百花盛開的春天終會到來。

建議三：要保持一定水位的現金

如果在股票下跌時，你嘗試攤平重壓到特定標的上，萬一股票又意外暴跌，很有可能面臨更大的損失，嚴重時可能會面臨被迫退出股市的命運，從風險管理角度來看，養成平時保持一定現金比例的投資習慣才是明智之舉。 《我只炒概念股》。圖／樂金文化提供

俗話說危機就是轉機，股市暴跌是轉機的情況很多，如果有被套牢個股的反彈機率統計數據的話，以此為根據，可以降低均價。

或者當優良企業毫無理由的大量下跌時，大盤暴跌就會成為低點買進好標的的機會。 此時如果沒有現金，危機就只是危機，但如果有現金，就可以將危機轉化為轉機。

嘗試多種買賣方法後，我的投資價值觀是「價值投資在大盤暴跌的時候能夠做到極致」，因為越是優良企業，暴跌後的反彈強度就越快也越高。

(本文摘錄自《我只炒概念股》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)