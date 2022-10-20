PTT股民看不起存股族？ 網揭3點原因：存股變套牢

近年許多小資族開始運用存股理財，期望能藉此領取穩定配息，但有網友發現PTT股版似乎特別不待見存股族，讓他好奇詢問背後原因。對此，不少PTT資深股民指出3點因素，直言存股族根本不該來股版。

一名網友在PTT發文問「為什麼股版好像比較看不起存股？」據他觀察，每次有人分享存股心得，留言處總是出現許多負面言論，如「存股變存骨」、「高點存股笑死」、「存宏達電」等，讓他好奇為何存股族會如此不受待見。

此文引出大批PTT網友回應，大致可分為3點原因，首先有人認為存股族本就不需要來股版湊熱鬧，「存股幹嘛來股版」、「因為存股不用來，叫人存的多數套牢想找伴」、「存股的人大部分不會看股版，放著自動扣或想買就買」。

第二點則是一些人則認為當前自稱存股者多半等於套牢，「因為都是套牢當存股的，不是真的存股」、「因為目前在台灣存股或存大盤的人，跟套牢有8.7成像啊」、「想賺價差不慎被套被迫存股」。

最後還有人指出股版內較多網友是透過短期操作賺差價，「等你一天10％，你也會看不起存股」、「因為存股無法翻身，不然你算算看存多久可以在台北市買房（繳清喔）」、「這裡都股神，不存股的」。

但也有網友貼文為存股族平反，他稱巴菲特曾說過一句話「如果你還未找到一個你在睡覺也能繼續賺錢的方法，那你將工作到死。」也就是說被動收入相當重要，「主動操盤」那就不叫被動收入了，而且對於對產業沒深度了解的人，直接存股才是王道。