400元以下的台積電是禮物嗎…想買怎麼做？ 專家曝「進場3要訣」

有句話說：「600元以下的台積電（2330）是天下掉下來的禮物」，那近期出現跌破400元以下價格的台積電，若是想要進場的投資人該怎麼操作呢？

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中分析，台積電歷年出現的兩個低點去評估推算出所謂的「甜甜價」，並且分享「3個進場」的要訣。

以下為影音內容：

如何評估台積電股價

以過去台積電比較低一波的時候來評估，第一個是2008年的金融海嘯，當時的EPS是3.86，每股的淨值是18.59，股價最低是36.4元；當年的本益比最低來到9.5倍，股價淨值比是1.95倍。

第二是2003年，當年的EPS是1.4，股價淨值是14.85元，當年最低股價是34.9元；本益比是24.75倍，股價淨值比是2.35倍。

今年2022年台積電的EPS是38元，明年假設資本支出增加，獲利或許會比較減少，若推估EPS可以持平或略少，同樣用38元來計算，用台積電390幾元股價來計算，本益比大約是11倍左右，最新的淨值比是106元，股價淨值比是3.7倍左右。

排除掉2008年金融海嘯的狀況，過去的平均本益比約莫是落在15-40倍左右的這個區間，但金融海嘯最低調到9.5倍這個數字，假設就用9.5倍最低的本益比來推估台積電（9.5*38）約莫的價格是落在360元左右。

若用股價淨值比來推估，用當年在金融海嘯所出現的1.95*106（最新的淨值）所得出的價格是206.7元。

入手還是觀望？台積電進場3要訣

用9.5倍的的本益比推估是360元，按照目前台積電的5年線位置是390元，10年線的位置是268元，約莫股價淨值比最低是206元；投資人可以抓出一個區間。

但台積電要跌破10年線（268元）的可能性是相當低，可能逼近9.5倍的本益比（360元）是可以考慮買進。

3個建議：

1.定期定額不要停扣

若是進入到逼近9.5倍的區間，過往有定期定額購買台積電的投資人就不要停扣了，持續買進台積電。

2.單筆者靜待落底時間

單筆購買者，可以等到台積電出現三個月不破底之後再來買進。

3.中長線佈局者380以下開始接

要中長線投資的人，可以從380元以下可以開始慢慢的往下承接台積電，一直接到360元左右這個區間，都是值得留意的；假設跌破360元或更低，都是中長期投資台積電一個非常甜美的價格。

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