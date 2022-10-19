她出社會兩年就存下第一桶金 存股心法曝光：「這個」才是重點

出社會多久可以存到第一桶金？有網友表示，自己從大學就開始養成存錢和投入股市的理財習慣，出社會兩年後就存超過第一桶金，也已經買了一間預售屋。

一位女網友在Dcard上以「2年內存一桶金」為題分享，自己大學的時候就不再跟父母拿錢，學費都自己繳完，打工之外還兼職家教，剩餘的錢都投入股市當存股，在每年複利的情況下存了近20萬元。

原PO表示，在存股的過程當中，了解到本金才是最重要的事情，投入100萬跟投入1萬獲利的金額會不同，所以很努力且不間斷的存錢擴大本金。

畢業後如期考上官股銀行，以超低的員工信貸這個優勢，勇敢借出來投資，在去年賺了近30萬價差，除權息10萬，共約40萬股票獲利，薪水一個月可以存下2萬，一年24萬，另外獎金20萬，全部存入一年可達45萬，「兩年至今含股票所得已經超過100萬，自己也買了一間預售屋，把這些儲蓄，部分放在預售屋的期款。」

原PO也整理出兩年第一桶金過程中的五重點：

1.存錢是義務，非加分項目，本旯就該做的事情。 2.若察覺股市的機會來臨時，趕不趕勇敢進場（沒錢甚至可以借貸）。 3.購買房地產沒有想像中困難，尤其預售屋的頭期款可以分期，等存到200-300萬，房價可能又更高了。 4.房子可以當成存摺，未來也有很大的機會是增值，又能是遮風避雨的家。 5.世上什麼都能進口，唯有土地不行。所以房子是第一優先，並非股票。 6.股票能快速累積本金，但也可能加速虧損，這部分要看每個人的投資能力與知識。

網友紛紛留言「好厲害，我收入是妳的2倍，但存款卻跟妳差不多而已，無法克制自己的慾望，一直想花錢」、「很厲害，想學習投資但目前都是賠錢的哈哈」、「妳很棒」、「股票到底怎麼學習阿」、「感覺很努力耶，繼續加油呀」。