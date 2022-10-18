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老婆想在股災時停損…他拒絕「不缺那筆錢」 網：百貨周年慶買不買？

聯合新聞網／ 綜合報導
股市震盪恐慌，許多投資人煩惱還要不要繼續持股參與市場。本報資料照片
股市震盪恐慌，許多投資人煩惱還要不要繼續持股參與市場。本報資料照片

股災來臨時，看著帳戶上的虧損不斷變大，投資人該停損還是加碼？往往讓人傷透腦筋。就有網友分享，勸老婆不要賣股票，因為是閒錢投資不影響生活，但股市越跌越兇，老婆也對他愈不諒解。

一名網友在Dcard以「怎麼說服老婆，不要在股災時賣股票？」為題發文，他表示老婆近期一直在抱怨股票跌太兇很想賣，但因為她持有大多是全市場型的ETF，個股的部分僅有約莫30％。

「就我過去的經驗，沒有持續參與市場的話就抱不到反轉那一刻，長期績效會很差。尤其她現階段又不缺那筆錢，何必急著賣？」

原PO持續說明，從三月就勸老婆不要賣，但股市也一直下跌到現在，「現在每天早上她看我的眼神，漸漸多了一絲絲恨意，可是我自認我沒有錯啊？請問大家我該怎麼辦？」

有網友覺得就讓老婆自己決定就好「投資上最好都不要給建議，尤其是你枕邊人」、「幹麻一定要改變別人的想法？」、「賠錢你幫她負擔嗎？」、「不用勸啊！你自己守好你自己的」、「夫妻財產分開制就不用管太多」。

另有人支持就繼續抱著「定存股幹嘛賣，低點持續買進就對了，抱到退休」、「帶她去百貨公司週年慶，問她特價衣服飾品包包買，還是不買？」、「沒有缺錢就不要賣啊！ETF不加嗎攤平成本，反而要認賠，我也是笑了」。

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